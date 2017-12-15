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Журналистку подло атаковали перед прямым эфиром

Скриншот facebook.com/fox6news
Репортер американского новостного телеканала Fox6 получила в лицо снежком прямо перед эфиром. Камера уже была включена, поэтому запись курьезного случая сохранилась. 
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На ролике, выложенном в Facebook на официальной странице телеканала, видно, как в Эми Дюпон прилетает крупный снежок. Все лицо журналистки оказалось в снегу. Подбежавший фотограф начал рассыпаться в извинениях и помогать девушке привести себя в порядок. Как сообщила пресс-служба телеканала, Эми не пострадала.

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Когда прямой эфир начался она, не смотря на следы снега и мокрое лицо как ни в чем не бывало начала вести сюжет. Журналистка рассказала зрителям о инциденте. "Не знаю, видите ли вы, что мое лицо все мокрое, но только что мой оператор зарядил мне снежком прямо в лицо. Так что снега тут предостаточно", – приводит обращение Дюпон к аудитории телеканал 360.

Автор: Михаил Войцеховский15 декабря 2017, 18:35

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