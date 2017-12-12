Нападение акулы на девушку попало на видео

Американец случайно снял на видео нападение акулы на свою молодую жену. Инцидент произошел во время медового месяца на Багамских островах.

На кадрах видно, как девушка плывет под водой неподалеку от берега, рассматривая кружащихся вокруг рыб. Внезапно к ней подплывает акула и тыкается носом в руку ныряльщицы. Та в панике отплыла в сторону. Судя по кадрам, акула-нянька оказалась не менее напугана, чем туристка и не стала преследовать девушку.

"Что-то сжало мою руку, но я подумала, что это розыгрыш моего мужа Эвана, с которым мы поехали на снорклинг. Но через секунду я ощутила острую боль и повернула голову – крупная акула присосалась к моей руке", – приводит газета "Комсомольская правда" слова пострадавшей девушки.