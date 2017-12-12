Нападение акулы на девушку попало на видео
На кадрах видно, как девушка плывет под водой неподалеку от берега, рассматривая кружащихся вокруг рыб. Внезапно к ней подплывает акула и тыкается носом в руку ныряльщицы. Та в панике отплыла в сторону. Судя по кадрам, акула-нянька оказалась не менее напугана, чем туристка и не стала преследовать девушку.
"Что-то сжало мою руку, но я подумала, что это розыгрыш моего мужа Эвана, с которым мы поехали на снорклинг. Но через секунду я ощутила острую боль и повернула голову – крупная акула присосалась к моей руке", – приводит газета "Комсомольская правда" слова пострадавшей девушки.
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