Парочка занималась сексом на общественном пляже

В Австралии парочка влюбленных занялась сексом на общественном пляже. Откровенный поступок молодых людей попал на видео.

На кадрах, выложенных в Сеть газетой The Daily Mail, видно, как девушка в черном бикини лежит на молодом человеке, совершая поступательные движения. По информации издания, влюбленные решили заняться любовью на общественном пляже Henley Beach в Аделаиде.

Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. Большая часть зрителей возмущена поведением страстной парочки. "Господи, они что, не могли достать тент или палатку?", "Ну если вам так приспичило, залезьте в воду и притворитесь, что вы просто обнимаетесь", – возмущаются пользователи.