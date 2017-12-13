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Общество

Парочка занималась сексом на общественном пляже

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
В Австралии парочка влюбленных занялась сексом на общественном пляже. Откровенный поступок молодых людей попал на видео. 
прочитано 1462 раза

На кадрах, выложенных в Сеть газетой The Daily Mail, видно, как девушка в черном бикини лежит на молодом человеке, совершая поступательные движения. По информации издания, влюбленные решили заняться любовью на общественном пляже Henley Beach в Аделаиде.

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Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. Большая часть зрителей возмущена поведением страстной парочки. "Господи, они что, не могли достать тент или палатку?", "Ну если вам так приспичило, залезьте в воду и притворитесь, что вы просто обнимаетесь", – возмущаются пользователи. 

Автор: Михаил Войцеховский13 декабря 2017, 19:44

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