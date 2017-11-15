Какие страны выбирают путешественники на Новый год

Непростая экономическая ситуация сильно влияет на то, как и где отдыхают наши сограждане. Что переживает туристический рынок сейчас, в преддверии новогодних праздников – Dni.Ru рассказали эксперты отрасли.

Как отметили в офисе крупнейшего российского туроператора Tez Tour, цены на турпакеты в нынешнем сезоне остались практически на уровне прошлого года. Но в этом году наши соотечественники озаботились приобретение новогодних туров довольно рано. Первые покупки начались уже в июне, когда выгода при раннем бронировании составляла порядка 35%.

"В целом мы видим, что динамика превышает прошлогоднюю, – прокомментировала Dni.Ru ситуацию на рынке пиар-директор Tez Tour Лариса Аханова. – Но это связано не только с потребительской активностью, но и с расширением наших собственных полетных программ в Австрию (Каринтия), Таиланд (Пхукет и Бангкок), Доминикану и ОАЭ. Традиционно Новый год – это горные лыжи, пляж и экскурсионная программа по Европе. В пятерке популярных пляжных направлений Таиланд, Доминикана, ОАЭ, Мальдивские острова и Куба. Среди горнолыжных направлений спросом пользуется Австрия и Андорра. Хитом продаж стали новогодние полетные программы в Анталью".

По подсчетам эксперта, средний чек новогодних поездок в этом сезоне составляет 40 000-45 000 рублей. Причем у "пакетников" спросом пользуется первая половина новогодних каникул с вылетом до Нового года.

Несколько иные предпочтения у любителей самостоятельных путешествий. Как рассказал директор по развитию онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip Аркадий Гинес, в этом году по количеству бронирований авиаперелетов на новогодние праздники лидируют экскурсионные города – Прага, Мюнхен, Лондон, Париж, Вена, Рим. В список топовых "жарких" направлений традиционно вошли Бангкок и Пхукет.

По данным аналитиков OneTwoTrip, наибольший рост спроса показали Мюнхен (+40%), откуда туристы часто отправляются на горнолыжные курорты или в путешествия по Европе, Лондон (+58%) и Вена (+72%). "Стоимость перелета в Лондон из городов России за год упала на 13% до 22900 рублей. Снижение цены как раз могло стать дополнительным стимулом для поездки в столицу Великобритании. А в Вену весной 2017 года начали летать авиакомпании S7 Airlines и Utair, что позволило снизить среднюю стоимость билета на этом направлении на 13% до 18600 рублей. Это могло стать причиной столь заметного роста спроса", – считает Аркадий Гинес.

В топе среди отечественных направлений на Новый год оказались Москва, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Симферополь, Краснодар. Наибольший рост спроса показали Минеральные воды (+47%) и Краснодар (+50%). Причем, как отметили в OneTwoTrip, курорты Минеральных вод популярны не только среди тех, кто отправляются туда ради санаториев, но и среди любителей горных лыж и экстремальных видов спорта.

"Что касается отелей, то, по нашим данным, средний чек за сутки проживания в отелях за рубежом год к году вырос на 27%, до 7800 рублей, что может свидетельствовать о том, что на фоне чуть снизившегося курса валют путешественники стали больше тратить на путешествия. Чаще всего отели на Новый год бронируют в Красной Поляне, Калининграде, Праге, Пхукете, Вене, а также в Московской области", – добавил Гинес.