Война силовиков раздерет Украину на части

Украина рискует погибнуть в войне, развязанной на своей же территории. Речь идет об обострившемся конфликте между силовыми структурами, бойцы которых могут втянуть в противостояние всю страну.





Глава Спецпрокуратуры Назар Холодницкий навал конфликт между Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) войной силовиков, которая обернется крахом политической реформы.

Отношения между силовыми органами обострились месяц назад после того, как НАБУ возбудило уголовное дело против генпрокурора Юрия Луценко, обвинив его в незаконном обогащении. В ответ СБУ при поддержке Генпрокуратуры задержала сотрудника НАБУ за попытку дать взятку в размере 15 тысяч долларов.

Офицер из антикоррупционного бюро выполнял задание и по легенде должен был подкупить представителя миграционной службы Укрианы, но его почему-то задержали сотрудники СБУ. Коррупционную схему так и не удалось выявить из-за несогласованности действий двух организаций. Недоразумение прокомментировал генпрокурор Украины, заявивший, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией.

Этот конфликт вызвал неодобрение президента Петра Порошенко, который во время поздравления работников прокуратуры с профессиональным праздником отметил, что их распри вышли за рамки разумной конкуренции и идут на пользу только преступникам и коррупционерам.

Скандал уже осудили в Евросоюзе, Госдепартаменте США и в МВФ. Там напомнили, что борьба с коррупцией – одно из основных условий продолжения кредитования Украины, пишет издание "Свободная пресса".



