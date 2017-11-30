Украина записала Белоруссию в смертельные враги

Киев рассматривает Минск как потенциального врага и не исключает "масштабного вторжения" с белорусской территории. Об этом заявил глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

Причиной такого утверждения являются прошедшие в сентябре совместные российско-белорусские учения "Запад-2017". "Сейчас можно сказать, что одним из вероятных заданий этих учений была отработка совместных действий группировки России и Белоруссии в западном стратегическом направлении. Они отрабатывали оперативные планы, проверяли войска и расчеты соответственно ним", – заявил Муженко.

По словам главы генштаба ВСУ, Россия в ходе маневров создал в Белоруссии плацдарм "для нападения на беззащитную Украину". Кроме того, уверен он, еще одной целью Москвы было проведение информационно-психологических атак против НАТО в целом и США в частности.

В таких условиях, добавил Муженко, Киев намерен проанализировать состоявшиеся учения и выработать "стратегию противодействия широкомасштабной агрессии". Причем Минск в данном случае занесен Незалежной в список "агрессоров", подчеркнул военный.

Напомним, крупные совместные маневры Москвы и Минска "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября в Белоруссии. В них участвовали мотострелковые, зенитно-ракетные, артиллерийские и инженерные подразделения, которые отрабатывали координацию оборонительных действий. Всего с двух сторон в учениях было задействовано около 13 тысяч человек.





Маневры были признаны открытыми и прозрачными даже Пентагоном. Однако Украина и страны Прибалтики сочли их угрозой для своей безопасности и принялись вновь раскручивать в информационном пространстве не подкрепленную никакими доводами и фактами истерию о "российской агрессии".

"Горячей войны нет, холодную пытаются заморозить. А вот информационная – в полном разгаре. Поэтому все и навалились на обывателей, пытаясь доказать, что не сегодня завтра надо готовиться к тому, что придут русские танки", – объяснил смысл очередного массового психоза военный политолог Андрей Кошкин.

