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Общество

Суд отклонил иск олигарха к Первому каналу

Фото: wikipedia.org
Информация о Сергее Махлае, представленная в телепередаче "Человек и закон", достоверна, решил Останкинский суд Москвы. Судьи отклонили иск беглого олигарха к "Первому каналу" о защите чести и достоинства.
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Находящийся в розыске совладелец и бывший председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот"  оспаривал материалы выпуска передачи "Человек и закон" от 31 марта 2017 года. В нем утверждалось, что Сергей Махлай — один из "беглых олигархов-мошенников", "казнокрад, покрываемый Западом", у него "имеется награбленное" и что на его деньги был организован Майдан 2014-го на Украине. Останкинский районный суд города Москвы отклонил иск бизнесмена к ООО "Телекомпания "Останкино" и АО "Первый канал", посчитав материалы программы достоверными.

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В решении суда, в частности, говорится: "Из пояснений представителей сторон в судебном заседании, следует, что истец длительный период времени находится за пределами Российской Федерации – в США еще до возбуждения уголовного дела, в Россию с тех пор не приезжал, был заочно арестован в Российской Федерации по обвинению в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ, а потому суд полагает, что в спорном анонсе и указанных фразах, озвученных в спорной телепередаче, содержится достоверная информация…". Окончательную точку в деле поставит Мосгорсуд.

Недавно завершилось длившееся несколько лет расследование уголовного дела о мошенничестве на "Тольяттиазоте", в котором Сергей Махлай проходит одним из обвиняемых. Напомним, еще в конце 2012 года СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на ТоАЗе. По версии следствия, завод продавал свою продукцию по заниженной цене трейдеру Nitrochem Distribution AG, дочерней структуре Ameropa AG швейцарца Андреаса Циви, который также владеет более 20% акций самого "Тольяттиазота". Кроме того, был установлен факт вывода из предприятия наиболее ликвидных активов – метанольного производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. В декабре 2014 года суд заочно арестовал и других руководителей "Тольяттиазота" – теперь уже бывшего председателя совета директоров Сергея Махлая, совладельца Владимира Махлая, Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта.

В ходе расследования было установлено, что в результате мошеннических действий руководства предприятию и его акционерам был нанесен суммарный ущерб в 85 миллиардов рублей. Другой потерпевшей стороной является российское государство, недополучившее более двух миллиардов рублей налогов с выведенной в офшоры прибыли ТоАЗа. Налоговые претензии к ТоАЗу за три года были рассмотрены в Арбитражном суде Москвы в рамках трех дел, и их обоснованность была подтверждена всеми судебными инстанциями.

Расследование затянулось почти на пять лет – в частности, потому, что все обвиняемые находятся за рубежом. Сергей Махлай – гражданин США, где известен как Serge Makligh и George Mack. Циви и Рупрехт – швейцарские подданные. Королев и Махлай-старший имеют вид на жительство и статус политических беженцев в Великобритании. Это потребовало участия в расследовании правоохранительных органов нескольких стран. По мнению следователей, вина обвиняемых полностью доказана.

Как отмечает Regnum, с самого начала расследования адвокаты обвиняемых избрали тактику оспаривания каждого следственного действия. К моменту окончания расследования таких процессов накопилось несколько десятков, и в каждом случае суд полностью подтвердил правоту следственных органов. После очередного обжалования суд ограничил срок ознакомления 11-м декабря текущего года.

Автор: Федор Лопырев21 ноября 2017, 16:54

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