Незадолго до смерти Ноткин пережил трагедию

Близкий друг Бориса Ноткина рассказал о том, что тревожило его в последние годы перед смертью. По словам журналиста Леонида Млечина, телеведущий крайне переживал из-за того, что лишился работы.

О душевных терзаниях Ноткина его друг рассказал в программе "Ты не поверишь" на НТВ. "Он лишился работы два года назад и не работал, о чем крайне сожалел и переживал. Заболел-то он совсем недавно, а тогда он был полон сил, для него это был большой удар", – заявил в интервью Млечин.

По словам журналиста, Ноткина волновал не материальный вопрос, а то, что он оказался вдруг невостребованным. Млечин подчеркнул, что телеведущий изо всех сил старался не падать духом.

Он писал статьи и поддерживал связь с коллегами. Однако найти замену тележурналистике, которой он посвятил 30 лет жизни, Ноткин так и не смог.

Напомним, что Борис Ноткин скончался вечером 11 ноября. Тело ведущего с огнестрельным ранением головы обнаружила его жена. Также она нашла предсмертную записку супруга, в которой он сообщил, что устал от мучений.

Незадолго до трагедии Ноткин узнал о том, что болен раком. К сожалению, он слишком поздно обратился к врачам – заболевание достигло поздней стадии.