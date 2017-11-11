Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым под Москвой

Скончался известный российский телеведущий Борис Ноткин. Журналисту было 75 лет.

Тело ведущего с огнестрельным ранением головы его нашла жена. Рядом с погибшим обнаружено ружье, сообщает телеграмм-канал Мэш.

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В мае текущего года журналист обратился к врачам, его беспокоила слабость и головокружение. Медики пришли к выводу, что у Ноткина обострилось хроническое заболевание. Состояние журналиста оценили как тяжелое и поместили его в стационар.

Позже ведущий вернулся домой. Однако выяснилось, что у журналиста неизлечимое заболевание.

Борис Ноткин – советский и российский телеведущий. Он дважды был номинировал на премию ТЭФИ. Телезрители запомнят Ноткина, прежде всего, как многолетнего ведущего программы "Приглашает Борис Ноткин". Цикл интервью со знаменитыми людьми Борис Ноткин вел фактически с образования канала "ТВ Центр" в 1997 году. Изначально программа называлась "Галерея Бориса Ноткина", с 1999-го превратилась в "Грани", а с сентября 2000-го по март 2015-го – "Приглашает Борис Ноткин".

В 2007 году телеведущий получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", а спустя еще четыре года награжден орденом Дружбы.





