Как угасал больной раком Ноткин
Ноткин долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Соседи журналиста знали, что он находится на лечении.
"Я из окна видела, мне показалось, что он ходил не очень. Жизнерадостный был, но в последнее время было видно, что угасает", – рассказала местная жительница. В последний раз она видела Ноткина на прогулке в начале ноября.
По словам соседки, телеведущий был веселым человеком. "Анекдот мне рассказал, он всегда анекдоты рассказывал", – цитирует ее РЕН ТВ.
Высказался по поводу смерти Ноткина и знаменитый актер Леонид Ярмольник. Он заявил, что с кончиной журналиста ушла целая эпоха. "Он был одним из самых выдающихся, эрудированных ведущих. Таких людей раз-два и обчелся", – уточнил артист.
Прокомментировал случившееся и режиссер Юлий Гусман. "Я не только хорошо знал Бориса Исаевича – Бориса, Борю Ноткина – но и был участником нескольких его программ. Вообще никак нельзя с ним связать понятие "ушел из жизни" – считает деятель кино.
Напомним, Борис Ноткин скончался в ночь на 12 ноября. Тело ведущего нашла в кабинете его жена.
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