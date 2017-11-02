США испугались "зверского" российского оружия

Военные разных стран выстраиваются в очередь, желая приобрести систему залпового огня "Буратино". Американские эксперты назвали эту машину "самым зверским" российским оружием. Несмотря на нежное имя, она одним залпом выжигает до 400 квадратных метров территории противника.

Российская установка не нова – она была разработана еще во времена СССР. Она передвигается на шасси от танка Т-72 и весит более 45 тонн. Система представляет собой 24 направляющих для 220-миллиметровых ракет с зажигательными или термобарическими боеголовками. Всего один залп покрывает от 200 до 400 метров, выжигая территорию избыточным давлением и огнем, удушая противников. "Штурманами" этих установок выступают беспилотники, передает телеканал "360" со ссылкой на американский портал War is Boring.

Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС‐1А "Буратино" эффективно показала себя в боях, приобрести эту машину хотят многие страны. К примеру, иракские военные уже развернули у себя "Буратино" в 2014 году, а в 2016-2017-м использовали эти системы в наступлении, целью которого являлось освобождение города Мосула от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России группировки). Намеревается закупить установки и Саудовская Аравия.

"Буратино" не относится к дальнобойному оружию. Диапазон действия установки ТОС-1 не превышает 3,5 километра, а модернизированной ТОС-1А – шести километров. Однако это не является недостатком при использовании тяжелого огнемета в качестве вспомогательного средства, используемого вместе с бронетанковыми силами.

Цели "Буратино" – бункеры, укрепленные позиции и районы застройки. "Если бы бронированные колонны встретили хорошо защищенные от танковых пушек позиции, ТОС-1 и его термобарические ракеты выполнили бы свою работу. Это, возможно, еще более важно в XXI веке с его урбанизированными полями сражений, распространением импровизированных взрывчатых веществ и противотанкового оружия", – отмечают американские эксперты.

Используемые установкой термобарические боеприпасы создают взрыв огромной силы: происходит распыление легковоспламеняющегося химического облака и последующий подрыв окружающего воздуха вместе с горючим веществом. Так что, учитывая грозную огневую мощь, ТОС-1А по-прежнему остается популярной моделью в своем нишевом направлении. Тем более, что новая версия ракеты, разработанная в 2016 году, имеет переработанную боеголовку и новый твердотопливный метательный заряд, что увеличивает дальность стрельбы до 10 километров.