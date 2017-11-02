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США испугались "зверского" российского оружия

Фото: wikipedia.org
Военные разных стран выстраиваются в очередь, желая приобрести систему залпового огня "Буратино". Американские эксперты назвали эту машину "самым зверским" российским оружием. Несмотря на нежное имя, она одним залпом выжигает до 400 квадратных метров территории противника.
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Российская установка не нова – она была разработана еще во времена СССР. Она передвигается на шасси от танка Т-72 и весит более 45 тонн. Система представляет собой 24 направляющих для 220-миллиметровых ракет с зажигательными или термобарическими боеголовками. Всего один залп покрывает от 200 до 400 метров, выжигая территорию избыточным давлением и огнем, удушая противников. "Штурманами" этих установок выступают беспилотники, передает телеканал "360" со ссылкой на американский портал War is Boring.

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Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС‐1А "Буратино" эффективно показала себя в боях, приобрести эту машину хотят многие страны. К примеру, иракские военные уже развернули у себя "Буратино" в 2014 году, а в 2016-2017-м использовали эти системы в наступлении, целью которого являлось освобождение города Мосула от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России группировки). Намеревается закупить установки и Саудовская Аравия.

"Буратино" не относится к дальнобойному оружию. Диапазон действия установки ТОС-1 не превышает 3,5 километра, а модернизированной ТОС-1А – шести километров. Однако это не является недостатком при использовании тяжелого огнемета в качестве вспомогательного средства, используемого вместе с бронетанковыми силами.

Цели "Буратино" – бункеры, укрепленные позиции и районы застройки. "Если бы бронированные колонны встретили хорошо защищенные от танковых пушек позиции, ТОС-1 и его термобарические ракеты выполнили бы свою работу. Это, возможно, еще более важно в XXI веке с его урбанизированными полями сражений, распространением импровизированных взрывчатых веществ и противотанкового оружия", – отмечают американские эксперты.

Используемые установкой термобарические боеприпасы создают взрыв огромной силы: происходит распыление легковоспламеняющегося химического облака и последующий подрыв окружающего воздуха вместе с горючим веществом. Так что, учитывая грозную огневую мощь, ТОС-1А по-прежнему остается популярной моделью в своем нишевом направлении. Тем более, что новая версия ракеты, разработанная в 2016 году, имеет переработанную боеголовку и новый твердотопливный метательный заряд, что увеличивает дальность стрельбы до 10 километров.

Автор: Андрей Евлампиев2 ноября 2017, 14:02

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