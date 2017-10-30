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Здоровье

Русские оказались неуязвимы перед генетическим оружием

Кадр из мультфильма "Три богатыря и Шамаханская царица"
Доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд рассказал, что США действительно собирают биоданные россиян. Он уверен, что использовать эту информацию для создания генетического оружия у американских ученых не получится.
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На заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин рассказал, что США собирают биологические данные россиян по всей стране. Действительно, тендер на проведение подобных работ был замечен на американском сайте госзакупок. При этом цели сбора данных в документе указаны не были.

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Многие испугались, что ученые из США могли бы воспользоваться данными о генофонде населения России для создания специального биологического или генетического оружия. Однако доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд уверен, что исследования носят куда более мирный характер.

"Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов", – цитирует специалиста НСН. При этом, по его словам, американцы собирают данные именно о русских. Объяснить такой узкий интерес американских ученых биоинформатик не смог. "Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа", – предположил Михаил Гельфанд.

Опасаться, что медицинские исследования всего лишь предлог, а наделе США все равно займутся разработкой оружия, не стоит, уверен он. Дело в том, что, по его мнению, на русских такое оружие просто не сможет подействовать.

"Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы. Наверное, возможно создать – очень дорого и очень сложно – создать оружие против какого-нибудь очень маленького этноса, который последнюю тысячу лет ни с кем не смешивался. Русские таким этносом не являются", – подчеркнул Михаил Гельфанд.

Отметим, несмотря на медицинский предлог, который озвучил российский биоинформатик, образцы генома жителей России по каким-то причинам собирают не медицинские центры, а учебное авиационное командование американских ВВС. При этом, как заметил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, любые меры по ограничению подобной деятельности, вызывают "большой шум со стороны либеральной общественности".

"Образцы крови берут на анализ, а если эта организация иностранная, то что они делают с результатами – никому неизвестно", – цитирует RT эксперта. Он подтвердил, что как правило американцы интересуются образцами европейцев славянской группы, в основном – русскими. Причем подобная работа ведется уже давно. Похожие случаи происходили и в 1990-е и в 2000-е. "Предлоги самые разные, самые благородные, но вот почему-то все это происходит в интересах военного ведомства США, и это наводит на определенные подозрения", – заметил Игорь Никулин.

Автор: Геннадий Куприянов30 октября 2017, 21:37

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