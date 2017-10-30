США побряцали ядерным оружием перед Россией

Власти США предупредили Россию о начале учения стратегических ядерных сил. В Вашингтоне подчеркнули, что эти маневры направлены на предотвращение военного нападения на страну.

О начале учений стратегических ядерных сил "Глобальный гром" сообщил официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. Он подчеркнул, что Вашингтон обязан предупредить об этом Москву, так как того требует двустороннее соглашение, передает РИА ФАН.

"Согласно положениям СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была извещена об этом учении заранее", – цитирует Магуира РИА Новости. Он также добавил, что цель учений – подготовка и предотвращение возможного нападения на Америку. По словам Магуира, сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы для страны и задействует все возможности STRATCOM" с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.

В ходе мероприятий будут отработаны ресурсы систем разведки, наблюдения, противоракетной обороны, а также возможности космических и компьютерных сил. Представитель командования отметил, что учения позволят подготовиться к предотвращению и отражению военного нападения на США, "используя силы по указанию президента".

Напомним, ранее комплексные ядерные учения прошли также и в России. В них принял участие Верховный главнокомандующий Владимир Путин. В ходе маневров было отработано взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации Воздушно-космических сил России.