Россия испытала спутник-перехватчик

Сегодня, когда с орбитальными группировками спутников связана как гражданская, так и военная инфраструктуры, все большее значение получает развитие орбитальных устройств, способных минимизировать ущерб от действий противника на околоземной орбите.

На днях Космические войска России испытали новейший маневрирующий военный спутник-инспектор, способный самостоятельно перемещаться в космическом пространстве, подлетать к другим орбитальным аппаратам и даже производить их досмотр. Такие маневрирующие спутники-инспекторы в ближайшем будущем станут важным элементом российской орбитальной группировки.

В июне 2017 года в космическое пространство была выведена российская платформа "Космос-2519". Ее вывод на орбиту производился под контролем сотрудников Минобороны России с космодрома Плесецк.

Уже 23 августа спутник-инспектор отделился от космической платформы "Космос-2519" и перешел на самостоятельную работу, которую далее контролировали военные. Как заявили в Минобороны, спутник-инспектор самостоятельно поменял орбиту, а потом сумел вернуться к исходной платформе и произвести ее осмотр.

Пока офицеры Военно-космических сил России не спешат раскрывать технические подробности новейшего российского космического робота. По моему мнению, этот спутник использует ионный двигатель – тип электрического ракетного двигателя, который создает реактивную тягу на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.

В Главном центре разведки космической обстановки Минобороны России уверены, что проекты по созданию космических устройств, способных по команде с Земли менять свою орбиту и сближаться с другими космическими объектами, параллельно с нами реализуют также США и Китай.

Главная заявленная задача нового спутника-инспектора – установить предназначение аппаратов, размещаемых потенциальным противником на орбите, и доложить соответствующую информацию на Землю. Однако, учитывая нынешние напряженные взаимоотношения России и блока НАТО, можно предположить, что спутник-инспектор будет способен и на другие действия.

В 70-80-е годы в СССР проводились испытания по развитию противоспутникового оружия. Его можно было разделить на два вида: непосредственно спутники-перехватчики и баллистические ракеты, запускаемые с самолетов, кораблей или наземных пусковых установок.

Так, серия советских спутников ИС ("истребитель спутников") была принята на вооружение в 1978 году и стояла на боевом дежурстве до 1993 года. ИС запускался на орбиту ракетой-носителем "Циклон-2", обеспечивал перехват цели уже на втором или последующих витках, затем подлетал к вражескому космическому аппарату и взрывался, поражая цель направленным взрывом и осколками.

Помимо этой технологии, в СССР разрабатывались проекты по уничтожению вражеских спутников с помощью наземных лазерных систем и ракет, размещенных на истребителях-перехватчиках.

Известно также, что и США, и СССР (РФ) никогда не прекращали работ по созданию противоспутникового оружия, и сегодня нельзя назвать даже приблизительное количество истребителей спутников и ракет-перехватчиков, которые по сей день находятся в арсеналах обеих космических держав.