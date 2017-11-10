Студентов выселят из общежитий в 2018 году

Российским студентам грозит массовое выселение из общежитий в 2018 году, в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Их места в комнатах займут сотрудники Росгвардии и полиции.

Министерство образования и науки России по поручению правительства подготовило соответствующую рекомендацию руководителям крупнейших вузов Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска. Им необходимо выселить иногородних студентов из общежитий до начала чемпионата мира по футболу в июне 2018 года, пишет газета "Коммерсантъ".

Освободившиеся места займут сотрудники Росгвардии и полиции, которые будут обеспечивать безопасность во время спортивного мероприятия. В некоторых вузах уже начали менять учебные программы и расписание экзаменов таким образом, чтобы на момент выселения у студентов не возникло проблем с учебой, передает "Газета.ру".

В Российском студенческом союзе (РСС) подчеркнули, что такая "ультимативная форма решения" нарушает права граждан и способствует росту социальной напряженности. "Принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно", – заявил глава организации Василий Михайлов.

Однако в Минобрнауки заверили, что права учащихся будут соблюдены. В ведомстве отметили также, что некоторые вузы разместят в своих общежитиях сотрудников правоохранительных органов на основе контракта с территориальными органами внутренних дел и за их счет.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства состоятся в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

