Фото обнаженного мундепа восхитили москвичей

Фотографии, выложенные от имени адвоката Олега Сухова в Facebook, предназначались для личного пользования, но из-за его бывшего пиарщика оказались в публичном доступе. Впрочем, свежеизбранный мундеп хорошо выглядит и не стесняется этого.

"Ранее в активности по району не замечен, только розы, торс, эпиляция, загадочный взгляд и литературные опыты. Надеюсь, что найдется талант и в области местного самоуправления. Представляете, таким депутатом двери открывать?" – появился пост в группе "Активисты Нагорного района" в социальной сети Facebook.

Эти слова относятся к муниципальному депутату и адвокату Олегу Сухову. Выиграв местные выборы и получив мандат мундепа – муниципального депутата – по Нагорному району столицы, он стал объектом пристального внимания избирателей. И те достаточно быстро откопали в Сети двусмысленные фото своего избранника. Об этом администратор группы незамедлительно сообщил своим соседям отдельным постом в группе.

Избиратели – те, кто не сразу дает волю эмоциям, – справедливо предложили оценивать депутата по делам, а не по внешнему виду. "...Не закостенелый старпер, который выгонит нянечку из детсада за "плохой инстаграм", – заявили в группе. "Друзья, вы бы хоть немного постарались собрать объективную информацию о человеке… Да, Олег очень хорошо выглядит и не стесняется этого. А еще он потрясающий адвокат, который много лет ведет сложнейшие дела, связанные в том числе с ЖКХ", – отметили другие.

"На сегодняшний момент 15 лет, как я работаю в судах. Идеально знаю все направления, по которым работаю", – заявил Сухов. "Внешний вид и определенного рода фотографии никак не могут говорить о компетенции", – добавил юрист.

В действительности, снимки, выложенные от имени Олега Сухова в Facebook, предназначались для личного пользования, но из-за действий его бывшего пиарщика оказались в публичном доступе. "В связи с чем я с ним и перестал работать, но, к сожалению, их убрать из интернета не представляется возможным. Один такой ляп с недобросовестным пиарщиком привел к такой не очень красивой истории", – цитирует юриста телеканал "360".