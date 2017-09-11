Социологи: 82% респондентов в Москве знали о муниципальных выборах заранее

Большинство жителей Москвы были заранее проинформированы о муниципальных выборах, прошедших в столице в прошлое воскресенье. Соответствующие данные содержатся в проведенном Центром политических технологий исследовании.

Информация о выборах была доступна практически всем горожанам, даже тем, кто не является пользователем интернета. "82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы", – говорится в сообщении.

В то же время на вопрос о том, принимали ли жители столицы участие в голосовании, дали утвердительный ответ 25% респондентов. Впрочем, превышение ответов над явкой сюрпризом для социологов не стало. Как отметили исследователи, часто интервьюеру сообщают о социально одобряемом поведении, даже если в реальности дело обстоит иначе. "А тут еще наутро многие узнали, что выборы были весьма интересными, и кто-то пожалел, что не сходил", - объяснили социологи расхождение их данных с реальной явкой.

Вместе с тем отмечается, что активные пользователи Сети оказались в меньшинстве в явке: лишь около 28% тех из них, кто знал о выборах, пришли на избирательные участки. Тогда как процент проголосовавших среди тех, кто не пользуется интернетом, но знал о выборах, составил 41%.





На основании представленных данных исследователи делают вывод: 70% знавших о выборах москвичей не пошли на избирательные участки. Это значит, что партии и кандидаты смогли убедить прийти и проголосовать меньшую часть имеющих право голоса москвичей. При этом социологи Центра политических технологий отметили, что по сравнению с прошедшими три года назад выборами в городскую думу явка снизилась на шесть пунктов – падение не критичное, но, тем не менее, заставляющее задуматься.

Исследователи утверждают, что партии и их выдвиженцы должны найти способы привлечь избирателя на участки. Люди становятся все более рациональными в своем поведении и больше не голосуют просто ради самого ритуала. Граждане хотят поддерживать тех политиков, которые смогут отстаивать их интересы, резюмируют социологи.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, в столице состоялись выборы муниципальных депутатов. В соответствии с предварительными данными, на избирательные участки пришли 18,8% процента имеющих право голоса москвичей.

