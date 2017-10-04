Города России померились длиной и кривизной улиц
По данным сервиса, средняя длина типичной российской улицы составляет всего 708 метров. В городах-миллионниках этот показатель несколько больше – около 788 метров.
Обладательницей самой длинной улицы оказалась Пермь. Ее Восточный Обход протянулся на 22,6 километра. Среди городских улиц короче всех переулок Титова в Ростове-на-Дону – всего 30 метров.
Самая кривая, то есть наиболее сильно отклоняющаяся от прямой, – Кольцевая улица в городе Морозовске Ростовской области. Самая извилистая – Английская аллея в Павловске.
Москва оказалась лидером по количеству улиц с уникальными названиями – они составляют 51% всех улиц. Меньше всего уникальных названий в Самаре – всего 17% улиц.
Исследование показало, что чаще всего улицы называют в честь писателей, художников, политиков и ученых. Больше всего улиц названо в честь Владимира Ленина. На втором месте стоит космонавт Юрий Гагарин.
Чемпион по улицам с изгибами и поворотами – город Сочи. Там находятся 15 из 100 самых извилистых улиц, тогда как в других городах – по одной-две. Самых длинных улиц (девять из 100) больше всего в Москве. Очень коротких или очень кривых во всех городах понемногу.
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