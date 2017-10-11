Власти США покопались в мозгах стрелка из Лас-Вегаса

Полицейские судмедэксперты вскрыли мозг Стивена Пэддока, устроившего бойню в Лас-Вегасе. Власти до сих пор ищут причины, толкнувшие мужчину на массовое убийство.

Идею "покопаться в голове" мужчины врачам подал брат стрелка – он сказал, что у Пэддока опухоль мозга, которая и могла спровоцировать неадекватное поведение 64-летнего пенсионера. Вскрытие черепа опровергло эту информацию – в голове Стивена не нашли никаких аномалий.

"Все те вещи, которые мы думали там обнаружить, мы не нашли", – рассказал журналистам шериф графства Кларк Джо Ломбардо. Он допустил вероятность того, что общество никогда не узнает, что побудило Стивена Пэддока взять в руки оружие и открыть огонь по невинным людям. Несмотря на это, полицейский заверил СМИ, что следователи и судмедэксперты прикладывают все усилия, чтобы определить мотивы стрелка.

В данный момент власти ждут результатов токсикологической экспертизы. Они отрабатывают версию, согласно которой Пэддок в последние месяцы перед бойней злоупотреблял антидепрессантами. Психиатр назначил ему препарат диазепам, который может вызывать неконтролируемые приступы агрессии.

Однако врачи считают эту версию несостоятельной – таблетки способны вызывать кратковременные вспышки ярости, но не могут заставлять человека продумывать свои действия. Между тем, по сообщениям властей Лас-Вегаса, Пэддок тщательно спланировал нападение – подготовил огневые позиции и запасся патронами.

Напомним, вечером 1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по гостям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Он оборудовал точку обстрела в одном из номеров гостиницы напротив и за несколько минут убил 59 человек. В давке пострадали более 500 посетителей мероприятия. Когда дверь номера начали взламывать полицейские, злоумышленник застрелился.