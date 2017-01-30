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В семье Жириновского произошло несчастье
О причинах смерти брата Владимира Жириновского ничего неизвестно. В последнем слове на траурной церемонии политик сказал, что его брат был очень чистым, честным и справедливым человеком.
"Александр Андреевич был образцом человека, который строил нашу великую страну – Советский Союз", – отметил Жириновский. Политик добавил, что его брат Александр верил в идеалы советского образа жизни.
"Прости нас, Александр Андреевич, пусть земля тебе будет пухом" – сказал Жириновский на церемонии прощания. В руководстве партии, бессменным лидером которой является Владимир Вольфович, выразили соболезнования в связи со случившимся, передает "Парламентская газета".
Напомним, 2016 год для Жириновского также был омрачен тяжелого потерей. Тогда политик потерял племянника. "Уход Павла Андреевича из жизни – это невосполнимая потеря и тяжелое горе. В эти трудные дни мы всей душой и всем сердцем с вами", – говорилось в сообщении однопартийцев Жириновского.
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