В России резко выросло число безработных

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В России в последнюю неделю января резко увеличилось число безработных. К 25 января этот показатель достиг отметки в886,4 тысячи человек, показав рост в 2,7%.
Согласно данным за аналогичный период в прошлом году, общее количество безработных в целом уменьшилось – тогда эта цифра достигала практически одного миллиона человек. В конце января 2017-го снижение безработицы наблюдалось только в Кировской области и Северной Осетии, передает РИА ФАН.
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