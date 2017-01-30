В России резко выросло число безработных

В России в последнюю неделю января резко увеличилось число безработных. К 25 января этот показатель достиг отметки в886,4 тысячи человек, показав рост в 2,7%.

Согласно данным за аналогичный период в прошлом году, общее количество безработных в целом уменьшилось – тогда эта цифра достигала практически одного миллиона человек. В конце января 2017-го снижение безработицы наблюдалось только в Кировской области и Северной Осетии, передает РИА ФАН.