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Ради спасения сына мужчина кинул его в руки приятелю
Машина, в которой помимо мужчины находились также члены его семьи, начала стремительно уходить под воду, сообщает Mirror. Пассажирам терпящего бедствие автомобиля удалось самостоятельно выбраться из салона на крышу. Однако маленький ребенок оставался на руках у отца. Чтобы не утонуть вместе с сыном, отчаявшийся мужчина бросил малыша в руки своему другу, словно мяч.
Примечательно, что всем участникам этого происшествия удалось избежать серьезных травм. По данным издания, автомобиль вскоре вытащил из воды эвакуатор.
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