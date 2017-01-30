Хаски испугался зажима для волос (видео)

Ролики с участием домашних питомцев пользуются неизменным успехом у интернет-пользователей. В Сети набирает популярность забавное видео, снятое хозяйкой хаски, который испугался зажима для волос.

На кадрах видно, как хозяйка пса породы хаски показывает питомцу "краб". Она открывает и закрывает заколку, щелкая ею, как челюстью. Животное робко огрызается, испуганно пятясь назад.

Во второй части видеоролика хозяйка хаски надевает зажим для волос лежащему животному на лапу. Четвероногий питомец с опаской смотрит на загадочный предмет. Затем пытается освободиться от зажима. Сделать это самостоятельно он не может, и хозяйка ободряет своего любимца, гладя по голове.