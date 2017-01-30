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Хаски испугался зажима для волос (видео)
На кадрах видно, как хозяйка пса породы хаски показывает питомцу "краб". Она открывает и закрывает заколку, щелкая ею, как челюстью. Животное робко огрызается, испуганно пятясь назад.
Во второй части видеоролика хозяйка хаски надевает зажим для волос лежащему животному на лапу. Четвероногий питомец с опаской смотрит на загадочный предмет. Затем пытается освободиться от зажима. Сделать это самостоятельно он не может, и хозяйка ободряет своего любимца, гладя по голове.
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