Путин в Татьянин день похвалил МГУ

Президент России Владимир Путин поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем. Глава государства принял участие в заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова.

Президент выразил благодарность членам попечительского совета МГУ за активное участие в жизни университета и обратился ко всем, кто имеет отношение к высшей школе. "Я хочу поздравить студентов, преподавателей, аспирантов, профессорско-преподавательский состав и не только МГУ, а всей страны, с праздником и пожелать всего самого наилучшего", - сказал Путин.

Глава государства отметил результаты и достижения выпускников МГУ и сказал о том, что университет по праву занимает одно из первых мест в мире. "Все это повышает престиж, авторитет МГУ, причем не только в нашей стране, но и за рубежом", – сказал президент и отметил, что по некоторым показателям наши вузы существенно продвинулись в различных рейтингах.

Президент России также призвал попечительский совет МГУ создавать условия не только для обучения студентов, но и для их трудоустройства в органы власти и компании. "Они (выпускники) должны быть заинтересованы в том, чтобы работать именно на нашу экономику и на развитие нашей страны, в России", – сказал Путин.

Здесь, по мнению президента, стоит подумать о том, как дополнительно поддержать студенческие коллективы, которые занимаются перспективными разработками по наиболее приоритетным для страны направлениям. "Речь может идти об интеграции их проектов с деятельностью лабораторий мирового уровня, которые созданы и в МГУ в рамках программы мега-грантов", - добавил Путин.

Президент указал, что многие из таких лабораторий возглавили россияне, уехавшие когда-то за рубеж, а теперь возвратившиеся на родину. По словам президента, российским вузам предстоит войти в число мировых лидеров по подготовке высококлассных специалистов, по созданию прорывных разработок и развития науки в целом.

"Государство и дальше будет оказывать содействие талантливым детям со всех уголков страны".

Напомним, что о необходимости поддержки образования президент говорил в своем недавнем Послании Федеральному собранию и на большой пресс-конференции, подводя итоги 2016 года. В частности, Владимир Путин призвал создавать в стране как можно больше образовательных центров для детей.

25 января отмечается Татьянин день или День российского студенчества. Название произошло от имени мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви. После учреждения в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной Московского университета, Татьянин день стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник всего российского студенчества.