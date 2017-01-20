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Пророк Судьбы предсказал крах Европы и США
Журналисты прозвали его Пророком Судьбы. 62-летний Крэйг Хэмильтон-Паркер уже не первый год размещает свои предсказания на собственном сайте в интернете. И пока что все они сбывались. Пророк предвидел не только атаку террориста в Ницце, но и отставку Дэвида Кэмерона, и убийство российского посла на открытии фотовыставки в Анкаре.
2017 год, по версии медиума, станет годом новых потрясений. Европу ждут потопы и извержения. В частности, столб токсичного пепла от вулкана в Исландии накроет страны ЕС. В Евросоюзе продолжится процесс распада, Лондон потрясет жуткий пожар, весь мир охватит эпидемия смертельного гриппа.
Как утверждает Хэмильтон-Паркер, на Соединенные Штаты идет сильнейшая засуха. Ожидаются атаки на школы с использованием отравляющих веществ или биологического оружия. А где-то в вечной мерзлоте ученые обнаружат останки огромного существа, похожего на кальмара.
Что касается последнего пункта: можно предположить, что в видениях начитавшегося Лавкрафта медиума промелькнул сам Ктулху. Тем не менее приведем подробности его предсказаний.
Итак, по пунктам.
Впрочем, не все так уж плохо. "Я вижу, что 2017 и 2018 годы станут тем временем, когда миру откроются настоящие духовные чудеса. И это станет концом Эры Материализма", – цитирует Крэйга The Sun.
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