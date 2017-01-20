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В России изменят границы регионов
По мнению авторов документа, укрупнить регионы необходимо по ряду внешних и внутренних причин. К ним относится существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников питьевой воды. Кроме того, в министерстве считают, что на данный момент регионы развиваются неравномерно – вся экономическая активность и инфраструктура сосредоточены в центре страны, сообщает газета "Известия".
Авторы проекта уверены, что со временем эти тенденции будут только усугубляться и диспропорция в развитии регионов будет увеличиваться. Именно поэтому в министерстве предлагают заняться пространственным развитием страны.
Впрочем, большинство экспертов скептически отнеслись к идее укрупнения регионов. Некоторые специалисты подчеркнули, что изменение границ территорий на бумаге никак не решит существующие проблемы – например, недостаток финансирования. Другие же уверены, что действующая пространственная система неэффективна для бюджета, оборонной безопасности страны и здоровья граждан.
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