Москвичи поддерживают проект Северо-Восточной хорды

Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД.

Группа жителей района Рязанский обратилась к своим депутатам с просьбой не менять проект строительства автодороги. Само это обращение было спровоцировано инициативой правозащитников, обратившихся к президенту России. Они утверждают, что строительство Северо-Восточной хорды по существующему проекту якобы нанесет ущерб экологии. По словам правозащитников, строители будут вырубать вековые деревья. Поэтому они настаивают на том, что дорогу надо проложить не с северной стороны железнодорожного пути Рязанского направления МЖД, а с южного. Жители округа Рязанский выступили против этого и написали письмо своим местным депутатам.

Специалисты, между тем, говорят, что по факту стройка занимает лишь 50-метровую полоску молодого самосевного прилеска вдоль железнодорожного полотна, в котором нет ни одного векового дерева, а лишь бурелом да бурьян. Картина дополняется тем, что проплешины этой заброшенной неблагополучной территории заняли бомжи и мигранты из Азии.

Жители убеждены, что спекулируя на экологическую тему, правозащитники могут создать реальную угрозу и серьезные проблемы для экологии района. В случае южного варианта хорды, стройка будет перенесена на территорию Рязанского района и под вырубку попадет народный парк "Плющево", в котором как раз и растет множество вековых деревьев. Также придется снести более трех тысяч гаражей, а также пострадают парк на Зарайской улице и сквер "Вешняки". Они являются единственными зелеными островками для отдыха детей, молодых мам и пожилых людей.

Рассмотрев обращение жителей и общественности Рязанского района, Совет депутатов решил: принять соответствующее обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, а копии направить в управу Рязанского, префектуру ЮВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, опубликовать в бюллетене "Московский муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального округа.

Это решение было принято после детального рассмотрения различных вариантов трассировки участка Северо-Восточной хорды. Специалистами и жителями был единодушно отвергнут альтернативный вариант прохождения хорды с южной стороны железнодорожного пути.

Тем не менее, в последнее время, в СМИ и соцсетях регулярно публикуется обращение к правительству Москвы с предложением отказаться от ранее принятого решения и вернуться к рассмотрению альтернативных вариантов. Рассмотрев сложившуюся ситуацию, Совет депутатов муниципального округа Рязанский, отметив что строительство Северо-Восточной хорды является важным инфраструктурным проектом, реализация которого значительно улучшит транспортное обслуживание жителей района, заявил, что выбранный в 2013 году вариант трассировки хорды с северной стороны Рязанского направления МЖД является оптимальным.

Интересно, что этот коридор был зарезервирован под дорожное строительство еще Генпланом дорожного развития Москвы 1971 года. А незначительный ущерб, связанный с вырубкой деревьев, примыкающих к лесопарку "Кусково", может быть многократно компенсирован мероприятиями по озеленению. Реализация альтернативного варианта – проведение хорды с южной стороны Рязанского направления МЖД, неминуемо приведет к значительному ухудшению условий проживания в районе и поэтому является абсолютно неприемлемой.