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Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами
Ресторан яхт-клуба закрыли для посторонних, чтобы депутаты, уставшие от тяжелой работы, смогли хорошо отдохнуть. Специально для дорогих гостей в заведение принесли целебную крещенскую воду, чтобы они не утруждались, набирая ее в бутылки. Меню крещенского вечера отличалось от обычного: для государственных мужей в него включили жареные хвосты тигровых креветок, сковородку с морскими обитателями и прочие заморские яства. Порция креветок стоила около 1600 рублей
Первыми приехали глава фракции "Блока Порошенко" в киевской Раде Андрей Странников и левобережные депутаты – Виталий Росляков и экс-глава Днепровского района Ярослав Горбунов. Из напитков, как утверждает украинское издание "Вести", депутаты предпочитали виски и пиво.
Веселые гуляния депутатов проходят на фоне задыхающейся украинской экономики. Своими решениями новая власть загнала свой народ в кабалу внешних кредиторов. Внешний государственный долг Украины на 1 декабря 2016 года составлял 45,7 миллиарда долларов, а до трагических событий на Майдана он был всего 37,6 миллиарда.
Ждать осталось недолго: #Лагард анонсировала предоставление #Украина транша #МВФ https://t.co/qOchGrWZl4 pic.twitter.com/gjIqi9A28P— ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) 19 января 2017 г.
Рост внешнего долга означает рост зависимости украинской экономики от Запада. МВФ подсчитал, что Киеву в ближайшие годы надо будет ежегодно находить от 4 до 9 миллиардов долларов на погашение внешних долгов. Получается, что новые кредиты идут не на развитие реальной экономики, а по большей части на оплату старых долгов.
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