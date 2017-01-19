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Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами

Фото: GLOBAL LOOK press/Helmut Meyer zur Capellen
Депутаты из "Блока Петра Порошенко" с размахом отметили праздник Крещения. После купания в проруби народные избранники направились в элитный яхт-клуб, где на столах их ждали заморские деликатесы.
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Ресторан яхт-клуба закрыли для посторонних, чтобы депутаты, уставшие от тяжелой работы, смогли хорошо отдохнуть. Специально для дорогих гостей в заведение принесли  целебную крещенскую воду, чтобы они не утруждались, набирая ее в бутылки.  Меню крещенского вечера отличалось от обычного: для государственных мужей в него включили жареные хвосты тигровых креветок, сковородку с морскими обитателями и прочие заморские яства. Порция креветок стоила около 1600 рублей

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Первыми приехали глава фракции "Блока Порошенко" в киевской Раде Андрей Странников и левобережные депутаты – Виталий Росляков и экс-глава Днепровского района Ярослав Горбунов. Из напитков, как утверждает украинское издание "Вести", депутаты предпочитали виски и пиво.

Веселые гуляния депутатов проходят на фоне задыхающейся украинской экономики. Своими решениями новая власть загнала свой народ в кабалу внешних кредиторов. Внешний государственный долг Украины на 1 декабря 2016 года составлял 45,7 миллиарда долларов, а до трагических событий на Майдана он был всего 37,6 миллиарда.

Рост внешнего долга означает рост зависимости украинской экономики от Запада. МВФ подсчитал, что Киеву в ближайшие годы надо будет ежегодно находить от 4 до 9 миллиардов долларов на погашение внешних долгов. Получается, что новые кредиты идут не на развитие реальной экономики, а по большей части на оплату старых долгов.

Автор: Александр Комаров19 января 2017, 20:19

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