Хамоватый Порошенко оскорбил одессита

Президент Украины Петр Порошенко позволил себе некорректное поведение во время своего выступления в Одессе. Глава государства в грубой форме оборвал желавшего ему что-то сказать мужчину.

Порошенко, во время своего выступления перед одесскими чиновниками по поводу представления нового главы областной администрации Максима Степанова, в грубой форме оборвал одного из руководителей местных органов власти. Говоря об увеличении региональных бюджетов, украинский лидер вдруг остановился и обратился к одному из сидящих в зале, который пытался сказать что-то президенту. "Опустите руку. Вам плохо?" - в нахальном тоне поинтересовался украинский лидер.

Чиновник попытался ответить главе государства, однако это лишь еще больше разозлило Порошенко. "Вы когда потом будете президентом, я вас приглашу и вы выступите вместо меня", – передает его слова издание Lenta.ru.





Но отличился сегодня не только Порошенко. Свои навыки на почве хамского поведения вновь продемонстрировал скандальный депутат Верховной рады от Радикальной партии Олег Ляшко. Парламентарий на своей странице в социальной сети "Фейсбук" назвал членов кабинета министров страны "правительственными даунами", посетовав на то количество кредитов, которые Украина берет на западе. "Украинцам нужна работа, а не рабские кредиты, цена которых – безземелье, безлесье и безработица. Правительственные дауны, которые не отстаивают национальные интересы, идите на помойку!" – написал он.

Dni.Ru напоминают, что ранее американское интернет-издание Politico опубликовало сенсационную информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс в этой стране, пытаясь помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

По данным издания, Киев помогал сопернице Трампа, выискивая компрометирующую миллиардера информацию. Кроме того, дипломаты из посольства Украины в США помогали представителям Демократической партии в поиске документов, указывающих на коррумпированность Пола Манафарта – одного из руководителей избирательного штаба республиканца.



