Уставшие ждать украинцы разочаровались в ЕС

Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты.

Одним из главных разочарований, отмечают в Politico, стал безвизовый режим с ЕС. Президент Украины Петр Порошенко при вступлении в должность обещал его гражданам страны уже в 2015 году, однако ситуация до сих пор остается неопределенной.

Издание приводит разговор с украинской учительницей по имени Екатерина Халабузарь, которая показала журналистам ролик о всех обещаниях главы государства об отмене ограничений. При этом в Politico отмечают, что постоянные разговоры о безвизовом режиме и обещания скорого его предоставления порядком утомили украинцев, которые уже не верят в эти россказни.

Кроме того, подчеркивает издание, прошедший год преподнес украинцам и другие разочарования, связанные с крушением их надежд на Европу. Так, в апреле 2016 года украинцы проголосовали против безвизового режима с Украиной. В итоге лидерам Евросоюза удалось договориться с руководством страны, и парламент Нидерландов должен проголосовать по новой версии соглашения.

- Что ты хочешь на Новый год?

- БМВ Х5!

- Пожелай что-нибудь реальное!

- Безвиз для Украины.

- Ну БМВ, так БМВ...(с) — Валера (@valerka7106) 29 декабря 2016 г.

Однако неопределенности от этого меньше не становится. При этом граждане Украины ожидают, что 2017 год окажется хуже, чем предыдущий, поэтому заявлениям руководства страны о безвизовом режиме и скором вхождении в ЕС уже мало кто верит.

Судя по фотке, он с Трампом на языке глухонемых разговаривал.

И вооооот такой безвиз для Украины заказывал pic.twitter.com/WTCzO4q5eB — Передоросль (@Peredorosl) 31 декабря 2016 г.

Ранее Politico опубликовало сенсационную информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс в этой стране, пытаясь помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

По данным издания, Киев помогал сопернице Трампа, выискивая компрометирующую его информацию. Кроме того, дипломаты из посольства Украины в США помогали представителям Демократической партии в поиске документов, указывающих на коррумпированность Пола Манафарта – одного из руководителей избирательного штаба республиканца.



