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Что иностранцы думают о крещенских купаниях

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу.
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Японец Эйро Масама признался, что когда услышал о традиции окунаться зимой в прорубь, тоже решил попробовать. "Я даже сделал все так, как делали русские: окунулся трижды. Дело было в Санкт-Петербурге, на реке Нева", – цитирует мужчину блог в "Живом Журнале" под названием "Россия глазами иностранца". Однако, совершив столь смелый поступок, японец позже выяснил, что никто из его друзей-россиян никогда этого не делал.

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Уникальные свойства крещенской воды

Ирландец Хью Мак Инани также рассказал, что нырял в прорубь, однако было это в рамках благотворительной акции. "Мы это делали с клубом моржей, ребята постоянно купаются зимой. Суть акции была такой: подходишь к любому человеку и говоришь: "Вы мне деньги на благотворительность, а я прыгну в ледяную воду", – рассказал он. Таким оригинальным способом мужчине удалось собрать почти один миллион рублей. Позже деньги были потрачены на одежду и еду для московских бездомных.

"Я все-таки из жаркой страны, и для меня это все странно. Но люди, которые ныряют в прорубь, заслуживают глубокого уважения! Они делают это ради своей веры, и это замечательно!" – уверен житель Турции по имени Метин. 

Шриланкиец Косуа также признался, что не смог бы нырнуть в ледяную воду, так как привык к 30-градусной жаре. Он рассказал, что однажды поехал зимой вместе с друзьями на реку и смог простоять на морозе всего пять минут. 

Житель Японии Яя даже не знал о том, что купание в проруби – праздничный обряд. Иностранец решил просто окунуться для поддержания здоровья и теперь в восторге от своих ощущений. 

Антуан из Гвинеи уже второй раз ныряет в прорубь и также очень этим доволен. "Вы не бойтесь, вода – мокрая, холодная, но она добрая. Когда полез впервые, полтора года назад, это было страшно. Но в этом году я смело вошел в воду, и мне было очень хорошо!" – говорит он. 

Француз Жан пока так и не решился окунуться, однако восхищен россиянами, которые ежегодно следуют этой традиции. При этом мужчина признался, что был поражен, когда увидел первый раз крещенские купания. "Я помню, какой шок я испытал от вида голых людей на улице! Тогда русские друзья привезли меня на реку, чтобы я посмотрел на это своими глазами. Людей было не 1-2, а целые толпы, очереди, прям как в метро", – вспоминает он. 

Автор: Светлана Сидорчук19 января 2017, 14:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне нырнули в прорубь в Крещение

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