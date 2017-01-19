Как политики окунулись в иордань

Праздник Крещения отмечают 19 января все православные. Среди тех, кто следует обычаю погружаться в этот день в крещенскую прорубь (иордань) – известные спортсмены и политики.

Знаменитый боксер Николай Валуев не нарушил многолетней традиции на Крещение. Депутат Госдумы окунулся в иордань в Красноярске. Валуев прочитал молитву и трижды погрузился в купель в губернаторской резиденции "Сосны".

Как рассказывает спортсмен-депутат, впервые он окунулся в прорубь на Крещение, когда ему было 28 лет. С тех пор боксер проделывает это каждый год.

Осеним себя крестом.! Всех с Крещением Господним! Фото опубликовано Николай Валуев (@nickvaluev) Янв 18 2016 в 9:59 PST

"С молитвой легче всего. Теперь нам жарко, ибо господь дает нам силы духовные и физические. Каждый спортсмен это знает, и я не исключение", – цитирует депутата издание "Столица 24".

Обычай купания в крещенской проруби соблюдает и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Минувшей ночью журналисты заметили Дрозденко возле иордани. Для крещенского купания губернатор выбрал купель на Тохколодском озере, которое расположено в деревне Юкки во Всеволожском районе, сообщает "47news".

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко своей любовью к крещенской традиции известен на весь Приморский край. Своим примером он вдохновляет и других сотрудников администрации.

Член Совета Федерации от Югры отмечал праздник Крещения на родине. Эдуард Исаков окунается в купель уже на протяжении 20 лет. "Стараюсь не пропускать, несмотря на загруженность по работе и командировки. В этот день душа и тело очищается – Господь прощает наши ошибки, и для всех православных большой праздник. Я стараюсь к этому тоже прикоснуться и очистить душу и тело. Одно время я круглый год занимался моржеванием, обливался водой и утром, и вечером. Но сейчас, проживая в Москве, не имею такой возможности", – признался сенатор журналистам.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в православный праздник Крещения Господня посетил церковное богослужение в Верхотурье и присутствовал на церемонии освящения уникального колокола. Там же, в Верхотурье, как и многие верующие, Куйвашев и окунулся в освященную иордань.



Бывший омбудсмен, а ныне адвокат Павел Астахов встретил праздник в Кемеровской области. Он отдал дань традиции, погрузившись в купель на реке Кия возле города Мариинска.

Видео опубликовано Павел Астахов (@rfdeti) Янв 18 2017 в 12:56 PST

Самый известный почитатель традиции крещенского купания среди лидеров российских партий – глава ЛДПР Владимир Жириновский. Политик ежегодно радует сторонников фото– и видеоотчетами о знаменательном событии. В этом году данных, к сожалению, пока не поступало.