Черное море замерзло у берегов Болгарии

У берегов Болгарии можно наблюдать уникальное природное явление. В районе города Бургас замерзло Черное море.

Черное море в Болгарии в последний раз замерзало в 1954 году. До этого – в 1929 и 1942 годах. Сейчас суда в морском порту Бургаса больше похожи на ледяные скульптуры.

Практически полностью замерз Дунай, судоходство по реке остановлено. На якорь в портах встали более 20 судов. Из-за сугробов в северо-восточных районах страны и в районе Бургаса ограничено движение автотранспорта. У школьников отменены занятия.

Минувшей ночью температура воздуха в Болгарии находилась на уровне минус 20 градусов. "Температуры воздуха в январе в Болгарии на два-три градуса ниже среднемесячных температур за последние 15 лет", – цитирует директора варненского филиала Национального института метеорологии и гидрологии Ивана Иванова ТАСС.

бесконечность..какие все-таки мы крошечные перед целым миром #blacksea #burgas #winteronthesea #bulgaria #people_of_burgas #бургас #българия #зимавболгарии #зима2017 #bulgarian ##български Фото опубликовано I l l u s t r a t o r (@katkazayakina) Янв 11 2017 в 11:31 PST

Что касается прогнозов, то до конца января существенного потепления не предвидится. Через территорию страны пройдет серия средиземноморских циклонов. Помимо отрицательных температур они принесут очередные снегопады и сильный ветер.

А вот в России, как писали Dni.ru, на смену лютым морозам пришло неожиданное потепление. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни москвичей ждут плюсовые температуры и снегопад.