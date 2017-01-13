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Черное море замерзло у берегов Болгарии
Черное море в Болгарии в последний раз замерзало в 1954 году. До этого – в 1929 и 1942 годах. Сейчас суда в морском порту Бургаса больше похожи на ледяные скульптуры.
Практически полностью замерз Дунай, судоходство по реке остановлено. На якорь в портах встали более 20 судов. Из-за сугробов в северо-восточных районах страны и в районе Бургаса ограничено движение автотранспорта. У школьников отменены занятия.
Минувшей ночью температура воздуха в Болгарии находилась на уровне минус 20 градусов. "Температуры воздуха в январе в Болгарии на два-три градуса ниже среднемесячных температур за последние 15 лет", – цитирует директора варненского филиала Национального института метеорологии и гидрологии Ивана Иванова ТАСС.
Что касается прогнозов, то до конца января существенного потепления не предвидится. Через территорию страны пройдет серия средиземноморских циклонов. Помимо отрицательных температур они принесут очередные снегопады и сильный ветер.
А вот в России, как писали Dni.ru, на смену лютым морозам пришло неожиданное потепление. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни москвичей ждут плюсовые температуры и снегопад.
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