Стали известный подробности роскошного праздника миллиардера
Американские СМИ рассказали об исчезновении младшей дочери президента
На Москву обрушится снегопад
"В среду погода комфортная. Антициклон еще сохраняет свое влияние, но по его северной периферии стал поступать теплый воздух, который вытесняет холод из центральных областей Европейской России", – сообщает портал "Метеоновости".
По обещаниям синоптиков, снегопад придет в столицу в четверг 12 января. До этого утром ожидается "мороз и слабый снежок".
"К 15:00 к столичному региону подойдут фронты циклона, ветер в порывах усилится до 12-15 метров в секунду и начнет сыпать снег, который продолжится до середины ночи 13 января. Прирост снежного покрова в столице и ее окрестностях составит от трех до шести сантиметров. Больше всего снега ожидается на юге Московской области", – сообщают метеорологи.
Более того, следующая "порция" сильных снегопадов обрушится на столицу к выходным. "В выходные дни активные циклонические вихри с юго-запада принесут очередные порции снега, местами снегопады на фронтах с юго-запада будут довольно интенсивными", – говорят синоптики. Они уточняют, что эту информацию следует принять к сведению автомобилистам.
Напомним, ранее метеорологи заявили, что в ближайшее время стоит ждать аномального поведения погоды, поэтому достоверный прогноз на длительный срок дать нельзя. "Аномалий ждать, конечно, можно, потому что погода очень изменчивая. Так что аномалии еще будут, и не раз. Из общих соображений: морозов таких, скорее всего, пока в обозримом будущем не предвидится. По крайней мере, в Москве", – заявил ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Владимир Оганесян.
Звезды массово высказываются о скандале вокруг Примадонны
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" высказалась о рогоносцах
Мужчина был прикован к больничной койке наручниками
Британские СМИ возложили на Москву вину за распространение новости о печальном событии