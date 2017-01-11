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На Москву обрушится снегопад

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Жителей столицы в ближайшие дни вновь ждут снегопады. Москва окажется в зоне атлантического циклона.
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"В среду погода комфортная. Антициклон еще сохраняет свое влияние, но по его северной периферии стал поступать теплый воздух, который вытесняет холод из центральных областей Европейской России", – сообщает портал "Метеоновости". 

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По обещаниям синоптиков, снегопад придет в столицу в четверг 12 января. До этого утром ожидается "мороз и слабый снежок".

"К 15:00 к столичному региону подойдут фронты циклона, ветер в порывах усилится до 12-15 метров в секунду и начнет сыпать снег, который продолжится до середины ночи 13 января. Прирост снежного покрова в столице и ее окрестностях составит от трех до шести сантиметров. Больше всего снега ожидается на юге Московской области", – сообщают метеорологи.

Более того, следующая "порция" сильных снегопадов обрушится на столицу к выходным. "В выходные дни активные циклонические вихри с юго-запада принесут очередные порции снега, местами снегопады на фронтах с юго-запада будут довольно интенсивными", – говорят синоптики. Они уточняют, что эту информацию следует принять к сведению автомобилистам.

Напомним, ранее метеорологи заявили, что в ближайшее время стоит ждать аномального поведения погоды, поэтому достоверный прогноз на длительный срок дать нельзя. "Аномалий ждать, конечно, можно, потому что погода очень изменчивая. Так что аномалии еще будут, и не раз. Из общих соображений: морозов таких, скорее всего, пока в обозримом будущем не предвидится. По крайней мере, в Москве", – заявил ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Владимир Оганесян.

Автор: Константин Улюкаев11 января 2017, 15:02

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