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Россиян предупредили о потеплении до +10

Фото: GLOBAL LOOK press/Bernard Weil
На смену лютым морозам в Россию пришло неожиданное потепление. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни москвичей ждут плюсовые температуры и снегопад.
прочитано 3441 раз

Днем 13 января в Москве ожидается -3...-5, по области – до -8 градусов. В субботу, 14 января, потеплеет еще больше – до -1...-3, а в воскресенье, 15 января, столбик термометра поднимется до +1 градуса. 

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Наряду с теплыми массами воздуха в столицу придут обильные снегопады. Ожидается, что за ближайшие дни выпадет до трети месячной нормы осадков.

14 января снег будет идти с перерывами, а 15 января – весь день, сообщает "Российская газета" со ссылкой на специалистов Гидрометцентра. Завершатся снегопады лишь в начале следующей недели, 16 января. Тогда же в столицу вернется похолодание – до -6...-7. 

Потепление наблюдается и в других регионах России. По прогнозам синоптиков, 13 января в Крыму будет +1...+6, а 15 января погода станет похожей на весеннюю. На полуострове пройдут дожди с мокрым снегом, а столбик термометра поднимется до +5...+10.  

Во Владимирской, Липецкой и Воронежской областях 13 января ожидаются сильные снегопады. В Брянской области снег будет идти все выходные. Орловская, Белгородская и Курская области 15 января окажутся в плену осадков.  

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидается умеренный снег, воздух прогреется до +1. В Карелии будет держаться слабый мороз: -1...-6 с порывами ветра. 

В остальных регионах – умеренно холодно, за исключением Красноярского края. На севере региона сохранятся сильные морозы, в некоторых местах ночные температуры составят -40...-45 градусов. 

Автор: Светлана Сидорчук13 января 2017, 08:41
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