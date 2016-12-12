Каких специалистов роботы оставят без работы

В ближайшем будущем рынок труда сильно изменится. Автоматизация, робототехника и новые информационные технологии уже начали влиять на картину занятости.

Международная организация труда (МОТ) запустила новую программу "Будущее в сфере труда", цель которой – обсудить в разных странах возможные сценарии изменения картины занятости и выработать единые позиции. На первой посвященной этому поводу встрече, прошедшей в столице, советник гендиректора МОТ Николас Немчинов заявил, что рынок труда вскоре изменится до неузнаваемости.

В ближайшие десять лет без работы могут остаться бухгалтеры, охранники, налоговые инспекторы, инженеры и чиновники, сообщает Rg.ru со ссылкой на директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова. Их функции будут выполнять компьютеры. По мнению Пескова, в Россию подобные технологии придут уже в новом году.

Если эти люди и задержатся на работе, то не потому что будут нужны, а потому что обеспечение их зарплатой станет для государства чем-то вроде социальной нагрузки. А вот для бизнеса такая позиция означает потерю конкурентоспособности на мировом рынке из-за высокой себестоимости продукции.

В такой ситуации, по мнению экспертов, надо стимулировать предпринимателей создавать компании нового образца, а молодежь – внимательнее выбирать профессию. Как утверждают эксперты, мнение о том, что промышленная революция снижает количество рабочих мест, ошибочно. Ведь после появления пара, электроэнергии, Интернета их количество только увеличивалось, но не в традиционных до этого отраслях, а в новых.