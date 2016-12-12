В Москве представили новейшую историю России

В Музее современной истории России начла работу экспозиция "Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития". Это первый опыт музейной презентации новейшего периода российской истории от перестройки до наших дней.

Министр образования и науки Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский открыли в Музее современной истории России новую экспозицию об истории XXI века с подлинными экспонатами и мультимедийными программами. "Сегодня музей представляет итог очень короткой, но очень важной работы, экспозиция уникальна. Здесь очень много артефактов и одновременно высоких технологий. У нас есть очень хорошая база, чтобы двигаться вперед в исследованиях", – сказала Васильева.

В экспозицию вошли реликвии с церемоний инаугурации первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина, фрагменты баррикад и личные вещи защитников Белого дома в 1991 году, простыня с надписью "Не стреляйте в нас!", которую вывесили в окне заложники в Буденновске, личные вещи народного депутата СССР Галины Старовойтовой, председателей правительства Виктора Черномырдина и Евгения Примакова. Один из экспонатов – ручка, которой президент Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма в состав России.

Генеральным партнером проекта стало международное информационное агентство "Россия сегодня", которое предоставило для экспозиции более шести тысяч уникальных фотографий и видеоматериалы из своего архива. Главная особенность проекта – сочетание подлинных музейных предметов и современных мультимедийных технологий, сообщает ТАСС.





Интегрированные в экспозиционное пространство, многоуровневые интерактивные программы помогают "оживить" историю. Благодаря этому экспозиция не только передает атмосферу времени, но и позволяет почувствовать, что история создается буквально на наших глазах. После ознакомления с материалами посетители с помощью тестов и интерактивных заданий смогут проверить свои знания по истории России.

"Фактически это мультимедийная хрестоматия по новейшей истории России, в основе которой, с одной стороны, – свидетельства очевидцев, документальная хроника, уникальные документы и экспонаты, а с другой – новейшие технологии, с помощью которых подается информация", – сказала генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова.





Экспозиция разместилась в шести залах, в которых в рамках реализации Концепции развития Музея современной истории Россиибыли проведены ремонтно– реставрационные работы.