Ожививший собаку пожарный стал героем Сети

Румынский пожарный спас собаке жизнь после того, как она отравилась угарным газом. Он сделал животному непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Благодаря своему поступку, который попал на видео, румынец Костак Мугурел стал настоящим героем Сети. Видео опубликовал фотожурналист Кости Тудор 9 декабря на своей странице в Facebook. А уже 12 декабря оно набрало более двух миллионов просмотров.

Во время пожара в одном из домов в румынском городе Питешти хозяин собаки, ставшей позже героиней видео, был тяжело ранен и срочно госпитализирован. Домашнее животное осталось лежать на тротуаре.

Заметив это, пожарный Костак Мугурел оказал собаке первую помощь, сделав непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Затем животное отвезли в ветеринарную клинику, сообщает Mashable.

Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать. Пожарный, ожививший собаку, получил множество благодарностей и добрых слов в своей адрес. Ведь спасение животных с помощью искусственного дыхания – крайне редкий случай.