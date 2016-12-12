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Ожививший собаку пожарный стал героем Сети
Благодаря своему поступку, который попал на видео, румынец Костак Мугурел стал настоящим героем Сети. Видео опубликовал фотожурналист Кости Тудор 9 декабря на своей странице в Facebook. А уже 12 декабря оно набрало более двух миллионов просмотров.
Во время пожара в одном из домов в румынском городе Питешти хозяин собаки, ставшей позже героиней видео, был тяжело ранен и срочно госпитализирован. Домашнее животное осталось лежать на тротуаре.
Заметив это, пожарный Костак Мугурел оказал собаке первую помощь, сделав непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Затем животное отвезли в ветеринарную клинику, сообщает Mashable.
Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать. Пожарный, ожививший собаку, получил множество благодарностей и добрых слов в своей адрес. Ведь спасение животных с помощью искусственного дыхания – крайне редкий случай.
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