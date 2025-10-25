Школа магии и волшебства: 5 книжных новинок для детей и подростков

Забудьте о скучных уроках и домашних заданиях. Где-то прямо сейчас на занятиях учатся превращаться в животных, на переменах раскрывают преступления, а вместо контрольных сражаются с древними чудовищами. Мы нашли пять самых невероятных учебных заведений из мира литературы, где ваш ребенок точно захочет "задержаться после уроков".

1. Барбара Лабан — Хранители звезды (#2)

В туманном Лондоне открыт самый необычный факультет для пушистых студентов. Здесь учатся не волшебники, а кошки-агенты — Фелидиксы. Пока одни питомцы готовятся к экзаменам в элитный отряд, другим предстоит найти похищенную Изумрудную звезду. Нова и Генри берутся распутать это непростое дело!

Книга насыщена милыми иллюстрациями мурлыкающих героев. Это идеальный выбор для тех, кто любит магию, детективы и обаятельных котиков.

2. Светлана Кривошлыкова — Загадка секретной комнаты (#3)

Что может быть лучше школы с тайнами? Только школа-пансион, расположенная в старинной купеческой усадьбе 19 века! Именно здесь учатся и расследуют загадочные происшествия трое друзей Илья, Кира и Сашка, или как их знают вокруг — команда "ИКС".

В третьей книге серии во время ремонта рабочие находят потайной ход в секретную комнату. Неужели это алхимическая лаборатория прошлого? Юным сыщикам предстоит выяснить это, а также параллельно разоблачить коварные планы взрослых.

3. Кристиан Тильманн — Выброшенные на берег (#1)

Брат и сестра Тапио и Айна попадают на загадочный необитаемый остров и открывают школу для магически одаренных детей. Пока Айна с радостью осваивает свои способности, Тапио чувствует себя чужим.

Эта книга — идеальное сочетание романа, манги и дневника, который подойдет детям, только начинающим свой путь в большом чтении.

4. Сара М. Кемпен — Тайный ход в будущее

Академия "Фортуна" — уникальное учебное заведение для прорицателей. Здесь изучают восемь ветвей гаданий, а девятая, некромантия, находится под строжайшим запретом после давней трагедии. Все меняется, когда на пороге Академии появляется Бен Дулум — мальчик-некромант.

Книга поднимает важные темы принятия "другого", борьбы с предрассудками и ответственности за свой дар.

5. Рик Риордан — Перси Джексон и Олимпийцы. Похититель молний (#1) (новое оформление)

Одна из самых знаменитых "волшебных школ" — это, конечно, "Лагерь полукровок", куда попадает обычный школьник Перси Джексон. Оказалось, что его математичка — это фурия, лучший друг — сатир, а он сам — сын древнегреческого бога. Лагерь становится для Перси единственным убежищем и местом, где он учится выживать в мире, где мифы — это реальность. Когда у Зевса пропадают его главные молнии, подозрение падает на Перси, и ему приходится отправиться в опасное путешествие, чтобы доказать свою невиновность и предотвратить войну богов. Захватывающий микс из античной мифологии и современных реалий, который покорил миллионы читателей по всему миру.