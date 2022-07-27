Преподобный Никодим Святогорец: что нельзя делать 27 июля в церковный праздник

27 июля 2022 года православные верующие чтят память преподобного Никодима Святогорца.

Никодим Святогорец

Герой нынешнего церковного праздника жил во второй половине 18 века и считался одним из самых почитаемых греческих святых того времени. К лику святых Никодим был причислен не так давно – в 1955 году. Этой чести преподобный удостоился за свои благие деяния. Он был православным богословом. Свои труды он писал на горе Афон, за что был прозван Афонским старцем.

Помимо Никодима Святогорца 27 июля православные верующие также вспоминают Апостола Акилу и Стефана Чудотворца.

Что нельзя делать 27 июля

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне издавна придерживались целого ряда запретов. Так в этот день строго-настрого запрещалось приближаться к незнакомым животным, так как в них могла прятаться всякая нечисть. Также нельзя было в этот день лениться, иначе можно было потерять свою удачу.

Кроме того, в сегодняшний церковный праздник запрещалось выбрасывать остатки пищи. Ослушавшиеся этого запрета могли столкнуться с нищетой. Чтобы обрести достаток, люди остерегались в этот день приносить в дом деньги, найденные на дороге. Такими деньгами полагалось лишь обмести порог, а затем тут же потратить их на нужды бедных.

Приметы и традиции

В день Никодима Святогорца люди издавна старались не предаваться унынию и совершать благие дела: помогать старшим, подавать милостыню. В этот день много времени проводили на природе. На полях в этот церковный праздник совершались дозоры – люди выходили охранять урожай от нечистой силы. Чтобы задобрить Полевого и Домового, славяне 27 июля ставили им кушанья в поле и дома соответственно.

Что касается погодных примет, то люди верили: