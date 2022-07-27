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Преподобный Никодим Святогорец: что нельзя делать 27 июля в церковный праздник

Преподобный Никодим Святогорец: что нельзя делать 27 июля в церковный праздник

27 июля 2022 года православные верующие чтят память преподобного Никодима Святогорца.
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Никодим Святогорец

Герой нынешнего церковного праздника жил во второй половине 18 века и считался одним из самых почитаемых греческих святых того времени. К лику святых Никодим был причислен не так давно – в 1955 году. Этой чести преподобный удостоился за свои благие деяния. Он был православным богословом. Свои труды он писал на горе Афон, за что был прозван Афонским старцем.

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Помимо Никодима Святогорца 27 июля православные верующие также вспоминают Апостола Акилу и Стефана Чудотворца.

Что нельзя делать 27 июля

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне издавна придерживались целого ряда запретов. Так в этот день строго-настрого запрещалось приближаться к незнакомым животным, так как в них могла прятаться всякая нечисть. Также нельзя было в этот день лениться, иначе можно было потерять свою удачу.

Кроме того, в сегодняшний церковный праздник запрещалось выбрасывать остатки пищи. Ослушавшиеся этого запрета могли столкнуться с нищетой. Чтобы обрести достаток, люди остерегались в этот день приносить в дом деньги, найденные на дороге. Такими деньгами полагалось лишь обмести порог, а затем тут же потратить их на нужды бедных.

Приметы и традиции

В день Никодима Святогорца люди издавна старались не предаваться унынию и совершать благие дела: помогать старшим, подавать милостыню. В этот день много времени проводили на природе. На полях в этот церковный праздник совершались дозоры – люди выходили охранять урожай от нечистой силы. Чтобы задобрить Полевого и Домового, славяне 27 июля ставили им кушанья в поле и дома соответственно.

Что касается погодных примет, то люди верили:

  • Если день дождливый, ненастье затянется еще на неделю;
  • Если погода сухая, осень будет теплой;
  • Если чайки плавают на воде, погода будет хорошей;
  • Если день жаркий, ждать богатого урожая.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2022, 00:03 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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