Оскандалившаяся Ивлеева наконец призналась, когда собирается вернуться в светскую тусовку

Настя Ивлеева, некогда королева хайпа и главных столичных вечеринок, вынесла окончательный вердикт своей публичной карьере, шокировав фанатов резким заявлением.



Жизнь главной блондинки страны сделала крутой вираж. После скандального "Мутабора", который разделил реальность Ивлеевой на "до" и "после", Настя, кажется, окончательно сбросила с себя оковы гламурного рабства. Пока светские хроникеры и организаторы пафосных раутов замерли в ожидании триумфального камбэка "Настюшки-опасность", сама героиня предпочла нанести сокрушительный удар по надеждам тусовки.

Отвечая на настойчивые вопросы подписчиков о том, когда же она снова начнет мелькать на ковровых дорожках, Ивлеева была предельно жестка, сообщает Клео.ру. Блогер дала понять, что прежняя ярмарка тщеславия вызывает у нее лишь снисходительную улыбку, а не желание поскорее нацепить бриллианты.

"Оставлю это тем, кто еще в пубертате. Мне уже ничего никому не нужно доказывать", — отрезала звезда.

Этим хлестким комментарием Настя буквально припечатала всю столичную элиту, намекнув, что бесконечные селфи на фоне бренд-воллов — удел неоперившихся юнцов, а не глубокой личности, прошедшей через горнило "отмены".

По словам Ивлеевой, приглашения на светские тусовки продолжают сыпаться на нее дождем, но теперь она включила режим тотальной фильтрации. Каждое появление на людях для нее отныне должно иметь глубокий личный смысл, а не быть просто частью изматывающего "индустриального ритма". Настя больше не хочет быть винтиком в машине шоу-бизнеса, предпочитая диктовать собственные правила игры.

Что интересно: свой прошлый опыт, включая тот самый декабрьский "шабаш", блогер ошибкой не считает. Для нее это не повод для покаяния, а трамплин для внутренней трансформации. И трансформация эта выглядит весьма радикально.

Сейчас быт экс-ведущей "Орла и решки" далек от столичного шума. Настя обосновалась в деревне со своим мужем Филиппом Бегаком. Вместо ночных клубов — путешествия по затаенным уголкам России, вместо светских сплетен — горы прочитанных книг. Ивлеева даже запустила собственное шоу о сельских буднях, доказывая, что доить коров или рубить дрова в ее исполнении выглядит куда свежее, чем очередное интервью в дорогом ресторане.

Однако внимательные поклонники заметили в поведении Насти странный парадокс. Отрекаясь от гламура на словах, на деле Ивлеева стремительно возвращается к своему самому "горячему" образу. Она снова покрасила волосы в ослепительный блонд, а ее наряды в соцсетях становятся все более дерзкими и сексуальными.