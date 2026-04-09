"Надо пешочком ходить": Прохор Шаляпин сорвался на полных женщин

Прохор Шаляпин набросился с критикой на полных дам, которые облюбовали электросамокаты.



На светских тусовках Прохор Шаляпин обычно сияет голливудской улыбкой и рассыпается в комплиментах, но на этот раз артист сменил гнев на милость. На недавней премии "Жара Music Awards" певец решил высказать все, что он думает о современном городском транспорте и людях, которые им пользуются. Оказалось, что у главного любителя дам почтенного возраста накопилось немало претензий к соотечественницам.

Прохор Шаляпин набросился с критикой на полных дам, которые облюбовали электросамокаты, прямо во время беседы с журналистами. Артист признался, что и сам не прочь прокатиться с ветерком по центру Москвы. Но то, что он видит на дорогах, приводит его в тихий ужас. Особенно его раздражает опасная езда. При этом к детям, которые часто гоняют на одном самокате вдвоем, он относится с пониманием.

"Я, извините, стукачом никогда не был. Мне всегда жаль этих детей. Они экономят деньги. Мы в их возрасте тоже ничего не могли", — отрезал певец.

Он добавил, что если ребенок весит 20-30 килограммов, то двойная нагрузка на технику не так страшна. Докладывать на школьников в полицию Прохор не собирается, считая это ниже своего достоинства.

Но на этом доброта артиста закончилась. Как только речь зашла о взрослых дамах с пышными формами, Шаляпин перестал подбирать слова. Певец уверен, что таким женщинам транспорт вообще противопоказан. По его мнению, вместо того чтобы мучить технику, им стоило бы заняться своей фигурой и физической активностью.

"Когда это вот такие вот объемистые женщины, которым надо бы, конечно, пешочком ходить, чтобы сбросить вес, а они наяривают вдвоем… Самокат там еле-еле выдерживает", — возмутился Прохор.

Оказалось, что у этой неприязни есть вполне весомая причина. Шаляпин едва не стал жертвой несчастного случая. Однажды на него на огромной скорости вылетел самокат, на котором неслись две крупные женщины. По словам артиста, дамы были прилично пьяны и совершенно не контролировали ситуацию. Прохор чудом успел отскочить в сторону, сохранив жизнь и здоровье, но обиду затаил.