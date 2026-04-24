Опирается на трость, но держит фасон: 77-летнюю Пугачеву перестали узнавать после четырех лет эмиграции

Сбежавшая из России Примадонна вновь заставила светскую тусовку говорить о себе: свежий снимок 77-летней Аллы Пугачевой с кипрского побережья спровоцировал бурю эмоций, заставив публику гадать, что скрывается за элегантной тростью и экстремально коротким платьем.



Вот уже более четырех лет жизнь главной певицы отечественной эстрады напоминает затянувшийся сериал об эмиграции. Оставив свой замок в подмосковной Грязи, Алла Борисовна вместе с мужем, признанным иноагентом Максимом Галкиным*, и подросшими детьми окончательно бросила якорь за рубежом. Сейчас звездное семейство прочно обосновалось на солнечном Кипре, предпочитая шумным московским раутам неспешные прогулки вдоль моря в элитном Лимасоле.

Сама Примадонна давно ушла в "цифровое подполье" и крайне редко балует публику личными публикациями. Роль семейного хроникера безраздельно взял на себя ее супруг. Именно в его объектив накануне попала любимая жена, произведя настоящий фурор в Сети.

На свежем кадре Пугачева позирует на фоне живописной марины, усыпанной белоснежными яхтами. Для курортного променада звезда выбрала образ, который легко мог бы принадлежать молодой голливудской старлетке. Алла Борисовна облачилась в расслабленное розовое платье-рубашку в крупную клетку, смело обнажив стройные ноги, и дополнила наряд щегольскими темно-бордовыми ботильонами на устойчивом каблуке. Талию певица небрежно подчеркнула повязанным розовым джемпером.

Однако главной деталью, приковавшей к себе тревожные взгляды, стала массивная деревянная трость в руках 77-летней Пугачевой. Что это — стильный аксессуар для придания образу аристократичного шика или вынужденная опора из-за проблем со здоровьем, накопившихся за годы скитаний? Сама артистка эту деталь не комментирует, предпочитая скрывать глаза за солнцезащитными очками и широко улыбаться в объектив мужа. Густая копна рыжих волос, раздуваемая морским бризом, завершила этот по-настоящему весенний образ.

Публикация опального юмориста сработала как информационный детонатор. Буквально за час фотография собрала тысячи "сердечек" и сотни восторженных комментариев. Преданные фанаты не стали скупиться на комплименты, отмечая, что средиземноморский климат явно идет Примадонне на пользу. Многие признались, что певица выглядит феноменально бодрой и словно помолодевшей, а некоторые и вовсе с трудом узнали своего кумира.



"Хороша... И трость модная", "Женщина, которая не только поет, но и цветет", "Даже трость ей идет", "Красотка, не узнать!" — захлебываются от восторга фолловеры в социальных сетях.

Пока в России не утихают споры о статусе уехавшей звезды, сама Алла Борисовна всем своим видом демонстрирует абсолютную безмятежность. Опираясь на трость, она продолжает уверенно держать светский удар, доказывая, что даже в 77 лет списывать со счетов "женщину, которая поет", еще слишком рано.

*признан в России иностранным агентом.