"Пытался соскочить": Киркоров раскрыл правду о принудительном браке с Пугачевой

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров взорвал медиапространство неожиданным признанием.



Вернувшись в Санкт-Петербург с грандиозным шоу в БКЗ "Октябрьский", Филипп Киркоров решил не ограничиваться песнями и устроил вечер ностальгических откровений. Артист, чей каждый шаг десятилетиями обсуждает вся страна, внезапно разоткровенничался о самом обсуждаемом союзе 90-х — его браке с Примадонной. Как выяснилось, в этой истории любви было гораздо больше драмы и закулисных интриг, чем казалось зрителям тогда, в 1994 году.

По словам Киркорова, изначально грандиозных планов по официальному оформлению отношений у пары не было. Однако в ситуацию вмешалась властная рука руководителя зала Эммы Лавринович. Именно она настояла на том, что двум звездам такого масштаба просто необходимо узаконить свои чувства именно в Северной столице.

Сам Филипп, как выяснилось, в последний момент поддался панике и предпринял отчаянную попытку избежать похода в ЗАГС.

"Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет", — со смехом вспоминает артист свои попытки обмануть судьбу.

Киркоров надеялся, что отсутствие главного документа станет непреодолимым препятствием, однако он недооценил связи и решительность организаторов торжества.

План побега провалился с треском, когда к делу подключилась тяжелая артиллерия в лице тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Узнав о "проблеме" звездного жениха, градоначальник проявил чудеса оперативности.

"Анатолий Собчак организовал приезд паспорта на следующий день, и уже на Английской набережной в ЗАГСе № 1 все и случилось с легкой руки Эммы Васильевны", — поделился Филипп Бедросович.

В итоге сопротивление было бесполезным: под прицелами камер и в присутствии самых влиятельных людей города Киркоров и Пугачева стали мужем и женой. Однако сегодня, спустя десятилетия, поп-король признает, что за блестящим фасадом скрывались свои трудности.

"Но что-то как-то не сложилось все остальное", — лаконично подытожил он финал их многолетней истории.

Несмотря на то что их пути в итоге разошлись, Киркоров до сих пор вспоминает годы, проведенные с Аллой Борисовной, как время абсолютного счастья. Это был период безумных путешествий, совместного творчества и невероятной энергии, которая питала обоих.

Сегодня эти воспоминания стали для артиста частью его золотого фонда. Филипп отметил, что пережитые вместе моменты оставили в его душе неизгладимый след. Поклонники в зале встретили эти признания овациями: для многих их союз до сих пор остается символом целой эпохи в российском шоу-бизнесе. Кажется, даже спустя 30 лет после той "вынужденной" свадьбы, Киркоров продолжает оставаться главным хранителем легенды о большой любви.