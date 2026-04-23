"Золотая кормушка" Примадонны: вскрыта хитрая схема, по которой Пугачева качает миллионы из России

Сбежавшая на Кипр Алла Пугачева оказалась не только "женщиной, которая поет", но и гениальным финансовым стратегом, сумевшим превратить свое отсутствие в России в сверхприбыльный и автоматизированный бизнес.

Журналисты выяснили, что Алла Пугачева построила безупречную схему получения доходов, которая позволяет ей безбедно жить за границей, используя ресурсы покинутой родины. С начала 2022 года ее российские счета пополнились на фантастическую сумму — почти 120 миллионов рублей.

Основа финансового благополучия Аллы Борисовны — это полная автоматизация доходов. Схема проста, но эффективна:

Авторское право: пока хиты Примадонны крутятся на радиостанциях и стриминговых платформах, роялти капают на счета непрерывным потоком. Артистка получает дивиденды за каждый эфир, не вставая с дивана на своей кипрской вилле. Государственные вливания: несмотря на статус "невозвращенки", Пугачева исправно получает пенсию и солидные надбавки за звание народной артистки СССР. Банковская "прокрутка": по данным SHOT, певица не просто хранит деньги, а использует накопительные счета с высокой процентной ставкой. Эта "финансовая пирамида" одного человека за четыре года принесла ей только на процентах около 11,5 миллиона рублей.

На фоне этих миллионов новость о долге в 100 тысяч рублей за "коммуналку" в элитной квартире в Филипповском переулке выглядит как элемент тонкого троллинга. Юристы предполагают, что это может быть частью схемы по избавлению от активов: игнорирование мелких счетов провоцирует судебные разбирательства, в ходе которых недвижимость легче выставить на продажу или переписать на других лиц. К слову, одну из своих квартир звезда уже оценила в 1,5 миллиарда рублей.

Однако безупречная схема дала сбой, когда в игру вступили контролирующие органы. Глава ФПБК Виталий Бородин нанес удар по самому больному — по кошельку. Он требует применить к Пугачевой юридическую конструкцию "аффилированного лица".

"Поскольку ее муж Максим Галкин* признан иноагентом, Пугачева находится с ним в тесной финансовой связи. Ее счета — это, по сути, часть бюджета иноагента", — заявляют активисты.

Если Росфинмониторинг и прокуратура примут эту логику, "золотой кран" будет перекрыт, а все 120 миллионов на счетах — заморожены.

Для Пугачевой эта схема — не просто деньги. Это ее "финансовый якорь" в России. Наличие огромных сумм в отечественной юрисдикции делает ее фигурой, с которой все еще нужно считаться. Это заначка на случай триумфального возвращения или мощный аргумент в закулисных переговорах.

Но сейчас ставки в этой "большой игре" максимально высоки. Сможет ли Примадонна и дальше "доить" российский бюджет через свои авторские отчисления, или ее схема будет разрушена окончательно? Следующий ход за государством, которое может превратить 120 миллионов Пугачевой из актива в арестованный балласт.

*Признан в России иностранным агентом.