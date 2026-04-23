"Сердце не выдержало": ушел из жизни легендарный ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов

Трагическое известие потрясло медийное сообщество страны: на 65-м году жизни скоропостижно скончался человек-эпоха, бессменный страж справедливости в эфире Алексей Пиманов.



Смерть застала врасплох коллег, друзей и миллионы зрителей, которые десятилетиями начинали свои вечера под знакомые позывные программы "Человек и закон". Как сообщили представители "Первого канала", причиной трагедии стали проблемы со здоровьем — у Алексея Пиманова внезапно не выдержало сердце. Эта утрата стала невосполнимой потерей для всего коллектива канала и российского телевидения в целом.

От видеоинженера до медиагиганта

Путь Алексея Пиманова на ТВ — это классическая история успеха, построенная на железной дисциплине и таланте. Он пришел в "Останкино" почти 40 лет назад, начав карьеру с рядовой должности видеоинженера. Однако амбиции и жажда знаний вели его вперед: за плечами журналиста два серьезных диплома — технического университета связи и легендарного журфака МГУ.

Уже в середине 90-х Пиманов стал ключевой фигурой в индустрии. Именно он в 1997 году вдохнул новую жизнь в проект "Человек и закон", который к тому моменту находился на грани закрытия. Пиманов не просто перезапустил тележурнал — он превратил его в мощный инструмент влияния, создав собственную телекомпанию для производства контента. С 1996 года он стал лицом программы, и его спокойный, уверенный голос стал для россиян синонимом закона.

Голос "Красной звезды" и государственное признание

Алексей Пиманов никогда не ограничивался только рамками кадра. Его масштаб личности требовал реализации в самых разных сферах. С 2013 года он возглавлял мощнейший медиахолдинг "Красная звезда", курируя информационную политику в оборонном секторе.

Его авторитет был признан на самом высоком уровне. В биографии Пиманова — работа в Совете Федерации, где он входил в Комитет по обороне и безопасности, многочисленные государственные награды и премия правительства в области СМИ. В 2022 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России, что стало признанием его вклада не только в журналистику, но и в режиссуру и продюсирование.

Соболезнования от президента

Масштаб фигуры Алексея Пиманова подчеркивает и реакция Кремля. Президент России Владимир Путин уже направил телеграмму с глубокими соболезнованиями родным и близким покойного. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент высоко ценил профессионализм и гражданскую позицию журналиста.

Для "Первого канала" и холдинга "Красная звезда" наступили черные дни. Ушел не просто руководитель и ведущий — ушел наставник и режиссер, который умел превращать сухие юридические факты в захватывающее и честное кино. Редакция портала выражает искренние соболезнования семье Алексея Пиманова. Его голос навсегда остался в истории отечественного телевидения.