"Сердце не выдержало": ушел из жизни легендарный ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов

Трагическое известие потрясло медийное сообщество страны: на 65-м году жизни скоропостижно скончался человек-эпоха, бессменный страж справедливости в эфире Алексей Пиманов.

Смерть застала врасплох коллег, друзей и миллионы зрителей, которые десятилетиями начинали свои вечера под знакомые позывные программы "Человек и закон". Как сообщили представители "Первого канала", причиной трагедии стали проблемы со здоровьем — у Алексея Пиманова внезапно не выдержало сердце. Эта утрата стала невосполнимой потерей для всего коллектива канала и российского телевидения в целом.

От видеоинженера до медиагиганта

Путь Алексея Пиманова на ТВ — это классическая история успеха, построенная на железной дисциплине и таланте. Он пришел в "Останкино" почти 40 лет назад, начав карьеру с рядовой должности видеоинженера. Однако амбиции и жажда знаний вели его вперед: за плечами журналиста два серьезных диплома — технического университета связи и легендарного журфака МГУ.

Уже в середине 90-х Пиманов стал ключевой фигурой в индустрии. Именно он в 1997 году вдохнул новую жизнь в проект "Человек и закон", который к тому моменту находился на грани закрытия. Пиманов не просто перезапустил тележурнал — он превратил его в мощный инструмент влияния, создав собственную телекомпанию для производства контента. С 1996 года он стал лицом программы, и его спокойный, уверенный голос стал для россиян синонимом закона.

Голос "Красной звезды" и государственное признание

Алексей Пиманов никогда не ограничивался только рамками кадра. Его масштаб личности требовал реализации в самых разных сферах. С 2013 года он возглавлял мощнейший медиахолдинг "Красная звезда", курируя информационную политику в оборонном секторе.

Его авторитет был признан на самом высоком уровне. В биографии Пиманова — работа в Совете Федерации, где он входил в Комитет по обороне и безопасности, многочисленные государственные награды и премия правительства в области СМИ. В 2022 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России, что стало признанием его вклада не только в журналистику, но и в режиссуру и продюсирование.

Соболезнования от президента

Масштаб фигуры Алексея Пиманова подчеркивает и реакция Кремля. Президент России Владимир Путин уже направил телеграмму с глубокими соболезнованиями родным и близким покойного. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент высоко ценил профессионализм и гражданскую позицию журналиста.

Для "Первого канала" и холдинга "Красная звезда" наступили черные дни. Ушел не просто руководитель и ведущий — ушел наставник и режиссер, который умел превращать сухие юридические факты в захватывающее и честное кино. Редакция портала выражает искренние соболезнования семье Алексея Пиманова. Его голос навсегда остался в истории отечественного телевидения.

23 апреля 2026, 20:03
Алексей Пиманов. Фото: кадр из программы "Человек и закон"
Когда кровать превращается в поле боя с собственными мыслями, а долгожданный отдых оборачивается ночным кошмаром, пора признать: ваше тело просто боится засыпать. Сон — это не просто выключение сознания.

Популярный теледоктор Александр Мясников в своем официальном канале MAX сорвал маски с индустрии платных анализов, обвинив лаборатории в циничном вредительстве. Сегодня тысячи людей добровольно сдают кровь на так называемые "онкомаркеры", надеясь вовремя поймать страшную болезнь.

Сбежавшая на Кипр Алла Пугачева оказалась не только "женщиной, которая поет", но и гениальным финансовым стратегом, сумевшим превратить свое отсутствие в России в сверхприбыльный и автоматизированный бизнес. Журналисты выяснили, что Алла Пугачева построила безупречную схему получения доходов, которая позволяет ей безбедно жить за границей, используя ресурсы покинутой родины.

Ваш выбор продуктов на ужин сегодня напрямую определяет то, как вы будете выглядеть в зеркале через десять лет. Многие женщины годами совершают одну и ту же фатальную ошибку: в погоне за стройностью они объявляют тотальную войну жирам.

Низкий уровень гемоглобина перестал быть просто диагнозом из медицинской карты – теперь это официальный фактор риска развития тяжелого слабоумия. Результаты совместной работы ученых из Швеции и Италии заставляют по-новому взглянуть на проблему анемии у людей старше 60 лет.

