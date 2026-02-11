"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам

Оказывается, классический пляжный формат, к которому привыкли многие путешественники, совершенно не подходит для самого западного региона страны.



Калининградская область в последние годы стала настоящим магнитом для путешественников, но далеко не все знают, как правильно здесь отдыхать. Известный драматург и режиссер Евгений Гришковец, который живет на Балтике уже более 25 лет, выступил в роли необычного экскурсовода. На творческой встрече, материалы которой опубликовало издание Клео.ру, артист поделился своим взглядом на то, что на самом деле стоит искать в этом крае.

Главная ошибка на побережье

Многие туристы едут в Калининград в надежде на полноценный морской отдых, однако коренной житель региона поспешил их предостеречь. По мнению Гришковца, пытаться использовать местную акваторию для заплывов — не лучшая идея.

"Балтийское море не для купаний. Купайтесь в других морях", — прямо заявил артист.

Он пояснил, что величие Балтики заключается совсем в другом. Море здесь создано для того, чтобы неспешно прогуливаться по берегу, дышать уникальным воздухом и любоваться пейзажами. Особое внимание Гришковец посоветовал уделить поселку Янтарный, где расположен самый широкий песчаный пляж с потрясающими закатными дюнами.

Городской маршрут и "Булочки Канта"

Тем, кто планирует провести в городе выходные, драматург рекомендует отказаться от транспорта и наушников. Город нужно слушать и изучать пешком. В обязательный список посещений он включил Кафедральный собор, где можно услышать мощное звучание органа в средневековых сводах.

После культурной программы Гришковец советует обратить внимание на местные гастрономические изыски с ироничными названиями. Например, попробовать "Булочки Канта" или заглянуть в кафе у синагоги, где гостям предлагают "Хот-доги у синагоги". Также в списке рекомендаций значится Музей мирового океана, который артист считает лучшим в мире, и старинный зоопарк, где животные живут в просторных вольерах без клеток.

Секрет идеального обеда

Говоря о местной кухне, Евгений Гришковец выделил блюдо, которое стало визитной карточкой региона. Это литовский холодный борщ — свекла на кефире. Несмотря на простоту ингредиентов, секрет его успеха кроется в правильной подаче.

По словам драматурга, сочетание этого холодного супа и горячей печеной молодой картошечки создает непередаваемый вкус. Кроме того, в сезон обязательно стоит попробовать локальную рыбу: судака из залива, угря или знаменитую калининградскую корюшку. Такой подход к отдыху позволит увидеть регион глазами местного жителя и получить от поездки максимум удовольствия.