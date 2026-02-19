Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории.



Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне. Находясь в гастрольном туре, артист посетил Байкал, но вместо банальных пейзажных снимков представил нечто особенное. В своем телеграм-канале он опубликовал ролик, который сразу пометил возрастным цензом "18+", заставив сердца фанаток биться чаще.

На кадрах видео вставший на колени SHAMAN склоняется над прозрачным льдом и начинает медленно пробовать озеро на вкус языком. Процесс, снятый крупным планом, акцентирует внимание на движениях языка певца, который буквально вмерзает в сибирскую природу под свист ветра.

Реакция в сети

Реакция поклонниц не заставила себя ждать. Видео, где певец лижет лед языком довело их до экстаза. Комментарии под публикацией мгновенно заполнились восторженными отзывами, в которых женщины не скрывали своего восхищения смелостью и харизмой кумира. Для многих увиденное стало настоящим откровением, вызвавшим бурю эмоций.

"Ты далеко — не дотянуться, Моя любимая звезда, Но в моем сердце, в моем сердце Ты растопил кусочки льдааааа....", — пишут преданные фанатки, переходя на стихи.

Другие подчеркивают, что такой эпатаж им очень близок: "Родной, ты как всегда в своем репертуаре. Только ты мог так "вкусно" и необычно попробовать Байкал на вкус, что еще и у некоторых посрывало крышу и улетела кукуха от собственных фантазий. Дожигай родной, неуравновешенных".

Однако далеко не везде подобные выходки находят понимание. Пока одни поклонницы пребывают в экстазе от "байкальского поцелуя", в других регионах интерес к артисту начал угасать. Например, в Волгограде билеты на ближайший концерт SHAMAN раскупаются крайне неохотно.

Как выяснилось, многих потенциальных зрителей смущает слишком вызывающий образ певца. Масла в огонь подливают и личные признания Ярослава: артист не раз заявлял в интервью, что принципиально не носит нижнее белье под своими фирменными кожаными штанами. В сочетании с кадрами на коленях и неоднозначными жестами языком, такой имидж кажется части аудитории избыточным. Похоже, что пока одни фанаты наслаждаются "вкусным" контентом, другие голосуют рублем против излишне откровенного поведения звезды.