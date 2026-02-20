Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Пятница 20 февраля

09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз

Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз
98

Недавняя выходка популярного исполнителя на льду самого глубокого озера планеты вызвала серьезные опасения у медицинского сообщества.

Певец Ярослав Дронов, известный всей стране под псевдонимом SHAMAN, во время поездки на Байкал решил продемонстрировать свою близость к природе оригинальным способом. Кадры, на которых артист облизывает ледяную гладь озера, быстро разлетелись по сети. Однако профессиональные медики порыв артиста не оценили и предупредили о последствиях, которые могут оказаться куда серьезнее обычной простуды.

Не только ангина

Как сообщает издание URA.RU со ссылкой на гастроэнтеролога лаборатории "Гемотест" Екатерину Кашух, даже кристально чистый на вид лед таит в себе множество угроз. Самое очевидное — это риск моментально получить ангину или фарингит. Резкое охлаждение слизистой буквально парализует местный иммунитет, давая "зеленый свет" болезнетворным бактериям, которые всегда живут в нашей носоглотке.

"Спящие" микробы и физическая травма

Но переохлаждение — лишь вершина айсберга. Специалист подчеркивает, что низкие температуры не убивают многие опасные микроорганизмы. Кишечная палочка и другие патогены могут находиться в "спящем" состоянии прямо на поверхности. Попадая в теплый человеческий организм, они мгновенно "просыпаются" и провоцируют болезни.

Кроме того, на поверхности льда могут сохраняться личинки паразитов. Обычно они погибают в сильные морозы, но если в регионе случались оттепели, часть из них вполне могла выжить. Не стоит забывать и о чисто механической опасности: в процессе облизывания язык может просто примерзнуть к поверхности, что приведет к серьезной травме.

Почему тянет на странности?

Главный вопрос у медиков вызывает не сам факт эпатажа, а природа этого желания. Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз в качестве одной из версий его поведения — это может быть проявлением пикацизма. При этом расстройстве пищевого поведения человек испытывает непреодолимую тягу съесть или лизнуть что-то несъедобное.

По словам Екатерины Кашух, такое странное влечение часто сигнализирует о скрытых проблемах со здоровьем. Это может быть симптомом дефицита важных микроэлементов или железодефицитной анемии. Таким образом, эффектный жест артиста на камеру может быть серьезным поводом для того, чтобы проверить показатели крови и общее состояние организма.

20 февраля 2026, 09:27
Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото: Telegram / @shaman_channel
