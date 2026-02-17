Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Четверг 19 февраля

14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд
Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца

Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца
2607

Этот день в народном календаре считается одним из самых опасных в феврале, и нарушение старинных правил может обернуться серьезными неприятностями.

В народном календаре 17 февраля закрепилось под названием Никола Студеный. Имя это появилось не случайно: по статистике предков, именно в этот день наступали одни из самых суровых заморозков в году. Говорили так: "На Николу Студеного снега навалит гору".

Однако холод был не единственной опасностью. Считалось, что в середине февраля начинаются так называемые "волчьи свадьбы". Дикие звери в это время становятся особенно агрессивными и теряют всякий страх перед человеком.

Опасная прогулка: почему лес под запретом

Главный запрет этого дня касается походов на природу. Старики строго-настрого запрещали 17 февраля ходить в лес, особенно в одиночку. Считалось, что человек, нарушивший это правило, рискует не просто заблудиться, а встретиться с разъяренным хищником.

Даже просто долгие прогулки вдали от дома не приветствовались.

"На Николу в лес пойдешь — беду найдешь", — гласит народная мудрость.

Если была острая необходимость выйти из дома, люди старались делать это засветло и обязательно в компании.

Почему нельзя стричь волосы и ногти

Существует и ряд бытовых ограничений, которые могут показаться современному человеку странными. Однако в старину верили, что 17 февраля наше тело и энергетика особенно уязвимы.

Основные запреты на этот день:

  • Стрижка волос и ногтей. Верили, что вместе с ними можно "отстричь" свое здоровье или удачу. Считалось, что после такой процедуры человек может долго болеть.
  • Генеральная уборка. Не рекомендовалось выметать мусор и мыть полы. По поверьям, так можно случайно выгнать из дома благополучие и достаток.
  • Безделье. Несмотря на запреты, Никола Студеный не был днем для лени. Наоборот, поощрялась домашняя работа, не связанная с уборкой: ремонт вещей, уход за скотиной или рукоделие.

Красный цвет и пустые обещания

Еще одна интересная примета связана с одеждой. В этот день старались не надевать вещи красного цвета. Считалось, что яркий оттенок может привлечь к человеку лишнее внимание нечистой силы или спровоцировать ссоры с близкими.

Также 17 февраля советовали быть осторожными со словами. Нельзя было давать пустые обещания или планировать дальние поездки — верили, что задуманное в этот день либо не сбудется, либо принесет одни разочарования.

Как провести этот день правильно

Лучшим решением на Николу Студеного считалось пребывание в кругу семьи. Это время идеально подходит для спокойных домашних дел и планирования весенних работ. А чтобы привлечь в дом удачу, хозяйки пекли специальный хлеб и угощали им домочадцев, веря, что это укрепит здоровье перед наступающей весной.

17 февраля 2026, 01:31
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

